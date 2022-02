Rosich Motors: 50 anys de trajectòria, expansió i creixement

Sector: Concessionari de Toyota Material Handling

Ubicació: Av. Països Catalans, 30, 08700 Igualada

Des de fa més de cinquanta anys, la comarca de l’Anoia acull una empresa del sector de l’automoció: Rosich Motors S.L. L’empresa va ser fundada a Igualada el 1990, però ja venien de molts anys a Santa Margarida de Montbui, al carrer del Pont, on el pare dels actuals propietaris, el Sr. Martí Rosich, va iniciar l’activitat de l’empresa.

Rosich Motors sempre ha seguit la seva essència, tot i les més de cinc dècades d’activitat i servei: una empresa familiar, on actualment, els tres germans Rosich, Martí, Jordi i Josep Ma. estan al davant d’aquesta empresa, com a segona generació.

En l’actualitat, Rosich Motors és el concessionari de Toyota Material Handling, a dues comarques: l’Anoia i el Bages. Més de cinc dècades avalen tota l’experiència d’aquesta empresa, dedicada a la venda i postvenda d’automòbils i carretons elevadors, representant actualment a les marques Mitsubishi en automoció i Toyota Material Handling en carretons elevadors.

Ofereixen una àmplia gamma de productes, tant nous com de segona mà, i una flota de màquines de lloguer que s’adapten a les necessitats dels seus clients. De fet, aquest és l’objectiu principal d’aquesta empresa: donar el millor servei als seus clients. Un servei basat en la professionalitat, eficiència i un caràcter proper, per buscar i oferir la millor solució automobilística per als seus clients: particulars i empreses.

Per aquest motiu, a les seves instal·lacions hi trobaràs serveis ràpids de manteniment, taller de xapa i pintura, mecànica en general, venda exterior de recanvis i accessoris, tot equipat amb les tecnologies més avançades, amb un personal qualificat i en contínua formació.

A més, el seu constant creixement els ha portat a constituir l’any 1998, la societat Bages Manutenció S.L., amb unes instal·lacions al polígon Bufalvent de Manresa per cobrir les necessitats del Bages i el Berguedà de Toyota Material Handling.

L’any 2000 es va constituir la societat Lleida Manutenció S.L. amb unes instal·lacions al polígon de Vila-Sana, on són el concessionari de Toyota Material Handling per a tota la província de Lleida i per a Andorra.

Renovació i ampliació de la flota de carretons a Rivisa

La notícia més destacada de l’actualitat d’aquesta empresa és que ha fet entrega de diversos equips de manutenció que seran utilitzats a les instal·lacions de Rivisa Industrial. Aquesta empresa ja havia confiat prèviament en la gamma de Toyota basada en carretons contrapesats tèrmics amb capacitats que van des de 1.9 t, 2.5t i fins 5.0t, la nova gamma Toyota Tonero, adaptades a la normativa europea Stage V, en matèria mediambiental i sostenibilitat.