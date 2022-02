Èxit de visitants a l’exposició sobre el plàstic del Museu de la Pell

El Museu inaugurava, el passat 22 d’octubre, una exposició produïda pel Museu de la Vida Rural de l’Espluga de Francolí i comissariada per Núria Vila. Es tracta d’una proposta de reflexió sobre l’abús del plàstic al nostre planeta. Amb el nom de: “Plàstic. Genial o pervers, tu com ho veus?” ens presentava, a través de la mirada de diferents artistes, la problemàtica d’aquest material a les nostres vides.

3.150 persones han passat per la Sala d’exposicions temporals del Museu de la Pell durant aquests 3 mesos d’exposició. Els centres educatius han respòs de manera massiva a l’oferta educativa que acompanyava la mostra. La quasi totalitat d’escoles d’Igualada i algunes de la comarca, des d’infantil fins batxillerat i cicles formatius, han visitat l’exposició. En concret han estat 1.512 estudiants.

Oferta diversa

El Museu de la Pell aposta per una oferta expositiva diversa i pensada per a diferents tipus de públic durant aquest 2022.

Al febrer i març acull el Fineart 2022 amb dos Premis Nacionals de Fotografia com a plat fort. A l’abril s’inaugura l’exposició “Visions i projectes. Passat, present i futur del disseny anoienc”. Una mostra sobre el disseny contemporani a la comarca i el seu futur, en diàleg amb objectes de la col·lecció del Museu. Es podrà veure fins al setembre i és una coproducció amb l’entitat Disseny=Igualada. A partir de l’octubre, acull una exposició del Museu de les matemàtiques, “Experiències Matemàtiques” amb la voluntat d’oferir una nova proposta educativa interessant per als centres educatius de la ciutat i comarca.

L’espai de la Nau de les Encavallades del Museu es destina a exposicions d’entitats i de joves creadors i el calendari serà intens aquest any 2022, coincidint amb la capitalitat de la Cultura Catalana.

A l’abril i maig la Coral infantil Els Verdums exposarà, a l’Espai Cub, els 50 anys de l’entitat. Simultàniament a la Sala petita de la Nau de les Encavallades es podrà visitar l’exposició de les guanyadores del Premi Ciutat d’Igualada en la categoria de Disseny Gaspar Camps, Mireia Muntadas i Mar Ribaudí. Al maig i juny, a l’espai Cub, els artistes locals Loloelemak, Enzila i Roger R. presentaran l’exposició “Vacuo”. Serà al juny i juliol, a la Nau de les Encavallades, quan es podrà gaudir d’”Hypnagogia” de l’artista igualadí, resident a Berlí, Joan Saló. Obra de gran format que es presentarà primerament al Cementiri de Miralles i Pinós.

A l’agost, a l’espai Cub, es podrà visitar la mostra “40 anys de la Veu de l’Anoia” i al setembre, les guanyadores del premi Igual’ART 2021-2022 del departament de Promoció

Cultural de l’Ajuntament d’Igualada, Nadia Giménez i Rita Bosser exposaran “Sempreviva”.

El vestíbul de Museu acollirà l’exposició “El Segre: la memòria d’un riu” dins dels actes de la Jornada de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana. Recercat, que es fa anualment a les ciutats que són Capital de la Cultura Catalana i que enguany es celebrarà del 6 al 8 de maig de 2022.

Exposicions virtuals

El 2021, el Museu, ha creat un espai expositiu virtual al seu web donant resposta a l’increment de la demanda de contingut digital que la pandèmia ha posat de manifest. La temàtica és el barri del Rec, espai on s’ubica el Museu. Es tracta d’obrir una finestra a l’espectador perquè apreciï un barri únic a través de la mirada de diferents fotògrafs. Fins a dia d’avui, tres fotògrafs, completen l’espai virtual: Rosa Sáez, Joan Solé i Pau Corcelles.

Per saber-ne més del catàleg expositiu del Museu de la Pell i el dia a dia de les activitats associades a les diferents exposicions us recomanem visitar el web www.museupelligualada.cat i les xarxes socials del Museu.