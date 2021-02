Recta final de vacunació a residències i professionals sanitaris a l’Anoia

L’administració de les vacunes fa un mes que va començar a l’Anoia. De moment, ja se n’han administrat 4.595, si bé amb moltes oscil·lacions en el temps, perquè el ritme d’arribada dels vials no ha estat el que estava previst. Hem parlat amb Teresa Sabater, gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central del CatSalut, responsable de la campanya de vacunació en el nostre territori.

Podríem dir que, dins de les circumstàncies, la campanya de vacunació a l’Anoia està seguint les pautes que us havíeu marcat?

Sí, en general sí. Fins ara ens podem donar per molt satisfets. Vam començar la setmana del cinc de gener, i la programació que havíem preparat pràcticament l’hem pogut mantenir tota. Vam prioritzar que, en menys de tres setmanes, havíem de posar la primera dosi a totes les residències, i això es va aconseguir, exceptuant alguna residència que en aquell moment tenia algun brot. Després hem pogut anar fent les segones dosis de les residències i també pràcticament s’han pogut fer totes, exceptuant algun cas concret. Podríem dir, doncs, que haurem pogut complir amb el calendari, fins al moment. La primera dosi es va posar al 81% de residents, en queden alguns però molt pocs, perquè hi ha persones a qui és contraindicat posar-los una vacuna perquè tenen patologies importants, o perquè no volen. Pel que fa la segona dosi, ja s’ha administrat a un 55% de les residències, i entre aquesta setmana i la vinent ho acabarem. En el cas dels professionals de les residències, la primera dosi la van rebre un 85%, i una tercera part ja han rebut la segona. Les dades encara són més bones en el cas de les residències de discapacitats, del 95% en primera dosi, i ja s’està finalitzant la segona. Per tant, fins aquí, molt bé.

És a dir, els avis de les residències ja estarien immunitzats, sense risc de contraure la covid?

Hi han certes garanties que, una vegada s’ha administrat la segona dosi, la pròpia infecció baixa molt de nivell. Els residents estan molt més protegits. Ja tenim constància de residències on ja s’havia posat la segona dosi, i que ha entrat algú que ha resultat positiu de covid-19, i és tot molt diferent. Abans, si això passava, el virus feia estralls. Ara ja no és així, i, si es dona el cas d’algun contagi, la malaltia és completament diferent, res a veure. Això és una molt, molt bona notícia.

Els professionals sanitaris, els que són a l’Hospital o a l’Atenció Primària, també ja estan vacunats?

En aquest cas vam començar relativament bé, teníem unes expectatives d’arribada de les vacunes que ens garantien la primera i la segona dosi als professionals sanitaris, una mica més endarrerits que a les residències, això sí. Amb la primera no van existir problemes, perquè les vacunes van arribar més o menys com estava planificat, però el problema va venir amb la segona, quan els vials no arribaven a temps. Això ens ha obligat a espaiar l’administració d’aquestes segones dosis. Afortunadament, sembla que podrem recuperar aviat el ritme que volíem, i aconseguir posar la segona dosi als professionals entre els 21 i els 28 dies després de la primera. Pzifer ens recomana que l’ideal és administrar-la en aquest marge. Tampoc no succeeix res si es passa uns dies, però crec que ho podrem fer com estava previst. Aquí a l’Anoia els percentatges també són molt bons en el cas dels professionals que són a primera línia de covid, amb un 89% de vacunats de primera dosi, i un 5% de segona, simplement perquè la dada és del 31 de gener i és llavors quan es començaven a posar. Entre aquesta setmana i la vinent la majoria de les segones dosi s’administraran per a aquest col·lectiu.

Quedaria algú més per vacunar, de la primera fase?

Sí, hi ha professionals sanitaris que no estan en el sistema públic, i estem mirant la fórmula per poder posar les vacunes. Per exemple, els odontòlegs, fisioterapeutes, personal de clíniques… Tenim més dubtes en les persones altament dependents, però que no estan institucionalitzats, és a dir, que són a casa seva. En aquest cas estem dissenyant l’estratègia, però el problema és que ni la vacuna de Pzifer ni la de Moderna ens permeten moure-les fàcilment, per poder anar als domicilis. Seria ideal amb la vacuna d’AstraZeneca, però sembla que no es podrà injectar a majors de 65 anys. Ja veurem què fem, caldrà ser imaginatius. Després vindrien els majors de 80 anys.

Quines són les projeccions de calendari que teniu?

La idea inicial era acabar la primera fase dins del primer trimestre. A partir de la segona quinzena de març, si arriben les vacunes, es començaria amb els majors de 80 anys. Vejam, a dia d’avui això no és impossible, si no tenim més entrebancs, es pot fer. A Catalunya hi ha 400.000 persones majors de 80 anys, i això vol dir més de 700.000 vacunes. Després vindrien totes les persones amb patologies cròniques, que són un milió, és a dir, necessitarem dos milions de vacunes… En fi, això ja és molta gent. Ens hagués agradat a l’estiu tenir vacunada el 70% de la població, però si no hi ha canvis en la velocitat d’arribada de les vacunes, ja serà molt arribar al 40-50%.

Ja s’està parlant de fer vacunacions massives, en camps de futbol, en poliesportius… Està previst fer això aquí, quan arribi el moment de vacunar als adults i joves sans?

Si ens arriben vacunes suficients, farem el que calgui. Ja buscarem l’estratègia, si cal alentir uns pocs dies tot per poder vacunar quanta més gent millor, ho farem. És prioritari, però és clar, depèn de que tinguem el material. Ja s’han fet vacunacions importants cada any amb la grip, per tant és qüestió de veure com ho farem logísticament. Però es farà, i aquí caldrà tenir la col·laboració municipal per poder tenir espais addicionals, fora dels Centres d’Atenció Primària.

Sembla que la tercera onada va cap avall, però tenim al damunt les variants de la covid-19 que estan causant molt temor. La lentitud en l’arribada de les vacunes pot afectar-hi? Hi ha incidència a l’Anoia, d’aquestes variants?

La variant britànica ha arribat ja a la Catalunya Central, però no hi ha constància a l’Anoia. El problema és que és molt contagiosa, tot i que l’efectivitat de la vacuna és clara també amb aquesta variant, i la gran preocupació nostra és que hi hagi un relaxament de les mesures. De les altres variants tenim molt poca informació. Entenem a tothom, tots estem cansats de mascareta i de confinaments, de no poder abraçar a la gent, però la situació ara és clau, esperem que la vacunació faci efecte i que es vagi augmentant el nombre de vacunats. La immunització col·lectiva serà molt important, i ara és molt important ser curosos. Molt lentament les dades epidemiològiques van baixant, però encara no les dades assistencials. Els hospitals estan plens de covid i el problema és que la gent hi és molt temps hospitalitzades, costa molt donar-los d’alta. Els ingressos s’acumulen i no ens podem permetre una quarta onada, de cap manera.