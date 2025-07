La Mancomunitat torna a oferir un curs de manteniment industrial

La Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d’Òdena (MICOD) engegarà a la tardor una nova edició del programa Conca Industrial 4.0, una iniciativa per formar professionals del sector industrial i afavorir-ne la inserció laboral. La Diputació de Barcelona ha atorgat una subvenció de 66.000 euros per donar continuïtat al projecte, que arriba a la seva quarta edició.

La primera acció formativa que es durà a terme serà el curs d’Auxiliar de manteniment industrial, una formació pràctica i especialitzada que dona resposta a una de les necessitats més destacades per part de les empreses del territori. El curs tindrà unes 15 places, serà gratuït i estarà obert a tothom, tot i que tindran prioritat les persones aturades i les dones, per tal de promoure l’accés d’aquests col·lectius a un sector amb alta demanda de personal qualificat.

La formació està dissenyada per dotar les persones participants de competències tècniques i pràctiques molt orientades a la realitat de les empreses de la Conca i, precisament per això, les edicions anteriors han estat valorades molt positivament per part del teixit industrial del territori. El formulari d’inscripció ja es pot trobar al web www.micod.cat.

En les edicions anteriors ja s’han fet cursos de muntatge d’instal·lacions d’aerotèrmia, soldadura, muntatge i manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques i d’auxiliar de manteniment industrial, que han format a una seixantena de persones de les quals quaranta –un 71%- van trobar feina de seguida. Aquest nou curs que arrencarà a l’octubre forma part d’un conjunt d’actuacions que es desenvoluparan al llarg del curs 2025-2026, amb formacions adaptades a les necessitats del mercat i orientades a facilitar la inserció laboral de les persones aturades.

Aquesta iniciativa es complementa amb el programa Treball Talent i Tecnologia (TTT), també impulsat per la MICOD amb el suport de la Diputació de Barcelona. El TTT treballa per reforçar la posició competitiva de les empreses de la cadena de valor, acompanyant-les en l’actualització i desenvolupament dels reptes estratègics que els requereix el negoci, i aprofundint en les tecnologies 4.0 que són clau per a assolir-los. Aquest 2025 el programa TTT va enfocat a la cadena de valor de la construcció, de manera que la combinació dels dos programes –Conca Industrial 4.0 i TTT– permetrà actuar tant des del vessant de la formació com des de l’acompanyament empresarial, amb l’objectiu comú de reforçar la competitivitat de la indústria i la inserció laboral al territori.