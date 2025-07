La Coll@nada recupera espais al centre per la Festa Major alternativa i incorpora novetats

La Coll@anada ha presentat la nova edició de la Festa Major Alternativa 2025 sota el lema “i ens diuen que plou”, amb una quarantena d’activitats organitzades per diferents entitats i associacions igualadines.

Com ja és habitual, l’entitat juvenil organitza una festa major al marge de la proposta de l’Ajuntament, que començarà diumenge 17 d’agost, i s’allargarà fins a la matinada de dilluns 25. L’acte de presentació va tenir lloc dijous 17 a la plaça Pius XII, escenari a on es duran a terme la majoria de les activitats de l’entitat, i va comptar amb la presència de membres de la Coll@nada, i l’artista del cartell d’enguany, Marina Camprubí.

El lema “i ens diuen que plou”, fa al·lusió a la popular dita catalana “se’ns pixen a la cara i ens diuen que plou”, en referència a “la sensació clara d’injustícia i menyspreu que vivim”, per part de l’Ajuntament d’Igualada. Des de l’entitat, van aprofitar l’acte de presentació per reivindicar les problemàtiques de la ciutat. En aquest sentit, van mencionar els reiterats pisos de protecció social, les constants queixes dels usuaris pels serveis de Monbus, i les incògnites en relació amb el projecte de l’auditori, entre d’altres.

La presentació va anar acompanyada d’una dosi de fum blau -que simbolitza la Coll@anada, la xarxa, la cultura i la festa- i gris -simbolitzant la dificultat i el conflicte-, i un paraigua, que segons van explicar, és “que no ens fa por la tempesta: hem après a caminar-hi dins, a organitzar-nos-hi, i a fer festa enmig del fang”.

Acte de presentació. La Veu de l’Anoia.

Recuperar la festa al centre, activitats i impulsar una moneda pròpia

La Festa Major Alternativa 2025 ve carregada de novetats i d’elements recuperats. Torna a incloure’s al programa la baixada d’andròmines per dimecres 20, una activitat organitzada pels Pioners i Caravel·les de l’AE Torxa a on els participants faran baixar vehicles sense motor, fets i decorats per ells mateixos. I, per altra banda, la Tria de les Espurnes torna a celebrar-se a la plaça Pius XII després de dos anys duent-se a terme al Museu de la Pell, un fet que havien reivindicat des d’aleshores. Per altra banda, desapareix “el camionet” que se celebrava dimarts a la nit per “falta de mans”.

També canvia el format dels tiquets, que desapareix, i al seu lloc s’estrenen les “coll@nadetes”, la moneda pròpia de l’associació. Podeu consultar el programa d’actes sencer a la pàgina web de l’entitat.

Petita reducció en l’horari nocturn de dissabte

L’any passat la Coll@nada va emetre un comunicat a la meitat de la setmana de la Festa Major, lamentant “la falta d’oci nocturn al centre de la ciutat durant la Festa Major d’Igualada”, i denunciant la “falta de suport del govern local”. El comunicat naixia de la massificació que va patir l’espai de la Pius XII una vegada acabaven els actes nocturns organitzats per l’Ajuntament, a les 4 de la nit.

Arran d’aquest fet, en l’edició d’enguany han reduït una hora de festa nocturna pel dissabte, i el territori festiu tancarà a les 5h -l’any passat era fins a les 6h-. Per altra banda, divendres es manté la festa fins a les 4h, i diumenge fins a les 6h, ja que “l’ajuntament ha ampliat l’horari de la seva oferta nocturna”. Segons van explicar membres de l’entitat, aquest fet és “per la seguretat de les que fem la festa”.

Un cartell reivindicatiu, que pica l’ullet a l’Ajuntament

El cartell d’enguany, obra de l’artista igualadina Marina Camprubí, fa referència al lema “i ens diuen que plou”. Camprubí explica que el repte més gran amb el qual es va trobar a l’hora de fer el cartell va ser “transformar un missatge que parteix de la indignació i la crítica a un cartell que transmeti ganes de celebrar”. Posa en valor la figura cèntrica de la imatge explicant que “representa la Coll@nada, que ens fa de paraigües i ens protegeix d’aquesta “pluja” perquè puguem gaudir de la Festa Major Alternativa”.

Finalment, l’artista pica l’ullet a l’Ajuntament posant el logotip del consistori -obligatori pel conveni firmat amb l’entitat-, a dins del toll d’orina; un missatge que segons Camprubí “parteix de l’humor”.

Cartell de la Festa Major Alternativa 2025, fet per l’artista igualadina Marina Camprubí

Punt Lila

Com cada any, es disposarà d’espais Punt Lila per a poder garantir l’acompanyament de qualsevol persona que ho necessiti, i fer gestió de les possibles agressions masclistes i LGTBQA+-fòbiques durant la Festa Major en els espais de La Coll@nada, amb el suport de professionals de la Mancomunitat de la Conca d’Òdena.