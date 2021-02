Montbui obre una línia d’ajuts directes a l’hostaleria i la restauració local

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui ha aprovat una línia d’ajuts directes per a autònoms i PIMES vinculats al sector de l’hostaleria i la restauració, els quals generin la seva activitat econòmica al municipi. L’objecte d’aquests ajuts directes és pal·liar les dificultats que està patint aquest col·lectiu, molt afectat per les restriccions derivades de la pandèmia de Covid-19. Aquests ajuts, pels quals s’ha destinat una partida de 29.500 euros (procedents d’una subvenció de la MICOD), es podran demanar de forma telemàtica entre el 4 i el 25 de febrer.

S’estableixen dues línies diferenciades d’ajuts. Per una banda, s’estableixen els ajuts per als establiments que no disposin de terrassa; i per altra banda hi ha la línia d’ajuts als establiments que disposen de terrassa i que hagin formalitzat la corresponent llicència d’ocupació, per a algun període l’any 2021, abans del 25 de febrer.

Pel que fa l’import màxim de l’ajut als establiments que no disposin de terrassa serà de 1.300 euros; pel que fa als establiments que disposen de terrassa seria un màxim de 1.300 euros, incrementada en una quantitat equivalent a 7’5 euros per cada metre quadrat de terrassa que s’hagi fet constar i que s’hagi abonat pel beneficiar en concepte de llicència d’ocupació de terrassa.

Per ser beneficiari dels ajuts, cal ser persona física o jurídica que generi la seva activitat econòmica a Montbui, en el sector de l’hostaleria i la restauració i cal que el negoci estigui en situació d’alta, que hagi complert les restriccions sanitàries contra la pandèmia i que es trobi al corrent de pagament de les obligacions davant la Seguretat Social, Agència Tributària i davant el mateix Ajuntament de Santa Margarida de Montbui.

Des de l’Ajuntament montbuienc es vol donar suport al sector de l’hostaleria i la restauració del municipi, per tal que els emprenedors i emprenedores d’aquest sector puguin fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat que han continuat pagant malgrat les importants restriccions existents.