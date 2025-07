En breu finalitzaran les obres dels dipòsits d’aigua de Capellades

Aquest juliol quedaran acabats els treballs d’instal·lació dels tancaments perimetrals, tant del recinte dels dipòsits superiors com del dipòsit intermedi, finalitzant l’obra civil dels treballs.

Està previst per a la setmana vinent iniciar les proves de funcionament del conjunt de les instal·lacions que governen el nou dipòsit que funcionarà com a emmagatzematge d’aigua de suport a l’actual dipòsit de capçalera.

Tal i com es descriu en el projecte, les obres realitzades tenen per objecte construir la infraestructura necessària per poder disposar d’una font alternativa de proveïment d’aigua en aquells casos en que, per raons d’emergència, no es pugui dur a terme des del pou de la font Cuitora, única font de proveïment actual. També per poder tenir mes temps de pulmó d’aigua front a avaries i per ⁠poder tenir un pla de neteja de dipòsits més eficient.

Amb aquesta finalitat s’han construït els elements necessaris, per tal de poder alimentar la xarxa des del pou del Llangardaix, actual font d’alimentació de la Comunitat del Molí de la Vila. Concretament s’han construït les canonades de connexió a la xarxa existent, un nou dipòsit i estació de bombeig intermedis i un nou dipòsit de regulació al costat del l’existent.

Aquesta setmana s’han dut a terme unes proves, que consisteixen en la verificació de la estanqueïtat del sistema i de la correcta maniobra de totes les vàlvules, sensors i equips electromecànics. Aquest darrers seran objecte d’especial atenció a causa de la seva rellevància, verificant-se les condicions del subministrament elèctric, la subcàrrega i sobrecàrrega dels equips d’arrancada, les vibracions i els paràmetres de funcionament dels motors (sentit de gir, intensitat absorbida, potència, rendiment, temperatura en debanats, etc.)