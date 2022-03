Reconeixement a l’Institut Escola Piera per fomentar l’emprenedoria entre el seu alumnat

L’Institut Escola Piera va rebre en mans de l’alcalde, Josep Llopart, i del vicepresident del Consell Comarcal de l’Anoia, Jordi Cuadras, la placa oficial que reconeix el compromís d’aquest centre educatiu amb el foment de la cultura emprenedora entre els seus alumnes. Els alumnes de 5è de primària d’aquest centre educatiu participen en el programa Cultura Emprenedora a l’Escola-CUEME, impulsat per la Diputació de Barcelona amb el suport del Consell Comarcal i l’Ajuntament de Piera. La placa té com a objectiu donar visibilitat del programa entre la comunitat educativa i els agents territorials locals. Enguany, hi participen 229 escoles de 98 municipis.



L’objectiu del programa és donar les eines i la formació bàsica per conèixer la realitat del món empresarial i econòmic, i a la vegada fomentar l’emprenedoria. I, per fer-ho, preveu l’aplicació pràctica dels coneixements a partir de la creació i la gestió d’una cooperativa escolar. Per això, els alumnes han de dur a terme tots els passos necessaris per crear i fer funcionar una cooperativa que centri la seva activitat principal en les persones i no en el capital. Un projecte empresarial que s’ha de basar en una gestió democràtica i participativa i que dona part dels seus eventuals beneficis a projectes socials. Per fer-ho possible, el programa està pensat a partir d’una estratègia local que vincula els centres educatius i les empreses i equipaments del municipi. Els alumnes de 5è d’aquest centre ja han constituït tres cooperatives, han generat les idees de producte i han pensat ja en el lema, el logotip i la imatge gràfica. I ara s’està en la fase de produir els productes que es vendran un dia al mercat.

La placa vol reflectir alguns dels valors i competències del programa com el treball en equip, l’artesania, la sostenibilitat i la proximitat i la importància de comunicar, donar a conèixer i compartir allò que fem, simbolitzat en el codi QR.