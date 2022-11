Les 5 “p” de l’empresa familiar

A l’empresa familiar hi ha una sèrie de cinc puntals per garantir al màxim la seva continuïtat. Són: Paciència, Parlar, Professionalitzar, Port de destí clar i Planificar.

Paciència és el primer que cal per gestionar una família empresària, perquè l’ordeno i mano avui ha perdut molta força, a l’empresa i a la família. S’ha de convèncer, quan no enamorar, per assolir la implicació. Les escales de prioritats nostres i dels altres poden diferir. N’hi ha un que va dir, “Déu meu, dona’m paciència, però dona-me-la ja!”.

Parlant s’entén la gent. I en el parlar no compta el que dius sinó el que l’altre entén. I pot ser més important el com es diu, que el que es diu. Tenim dues orelles i només una boca, per escoltar el doble del que parlem. I hem d’escolar de forma empàtica, és a dir comprenent a l’altre. I també hem d’escoltar amb els ulls, perquè la comunicació no verbal pot dir moltes coses. Els silencis també parlen.

Professionalitzar l’empresa familiar no vol dir que la família no hi pugui treballar, dirigir-la o governar-la. Ser familiar i professional no està necessàriament renyit, encara que tampoc garantit. Professionalitzar l’empresa familiar vol dir que els criteris d’accés, la retribució i promoció siguin professionals. Que els sistemes d’informació, control i decisió siguin com si l’empresa no fos familiar. I que els òrgans empresarials (comitè de direcció), mercantils (junta i consell) i familiars (assemblea i consell) siguin adequats a les dimensions respectives (no és el mateix una empresa d’un que de cent milions, ni una família de cinc o cinquanta-cinc) i tinguin un funcionament professional.

Port de destí clar i compartit és un altre dels pilars per l’èxit de l’empresa familiar. On estem? A on volem anar? Com va dir el gat a Alícia: “si no saps on vols anar no importa quin camí agafis”, o com va dir Sèneca “no hi ha vent favorable per qui no sap quin és el seu port de destí”.

Planificar com farem el camí, sabent que hi haurà imprevistos. Tenint en compte a tots els interessats. Ningú es planteja pujar a l’Everest sense planificació, i a més a més se sol fer l’ascens amb l’ajut d’un xerpa que sap on es trepitja. A la planificació s’estableixen fites amb calendari, i s’analitza els mitjans necessaris per assolir l’èxit. Planificar sense executar és paper mullat. I entre les coses que cal planificar hi ha el relleu i la continuïtat o discontinuïtat.

Aquests cinc puntals, que són la paciència, el parlar, la professionalització, el port de destí clar i la planificació, permeten construir el pont que portarà a la durada en el temps del projecte de la família empresària.