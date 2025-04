La Policia Local d’Igualada començarà, el maig, a sancionar conductors de patinets sense casc, també els menors

Aquest mes de maig -encara no se n’ha especificat el dia exacte- entrarà en vigor la nova normativa local sobre l’ús dels patinets elèctrics, que, bàsicament, obliga els conductors -de totes les edats- a portar casc homologat i llums en aquests vehicles. Actualment, la normativa, ja aprovada al plenari municipal, es troba passant els diversos tràmits administratius.

Mentre això no arriba, la Policia Local d’Igualada ha intensificat una campanya informativa als conductors de patinets, alertant-los dels canvis i recordant-los que, igualment, ja hi ha una normativa -vàlida a tot el país- que s’ha de complir.

Dimecres, la regidora de Governació de l’Ajuntament, Carlota Carner, acompanyada del cap i sotscap de la Policia Local d’Igualada, David Riba i Robert Martínez, van comparèixer per explicar aquesta campanya. “S’està fent en els carrers on hi ha més afluència detectada d’aquests vehicles de mobilitat personal amb l’objectiu per part dels agents d’informar sobre la nova normativa que serà vigent al mes de maig i que obligarà a dur casc, llums al patinet i a ser major de 16 anys per conduir-lo”.

Carner ha explicat que els agents “ja recomanen als conductors que compleixin amb aquesta normativa que se suma a la ja vigent i s’adverteix que aviat se sancionarà el seu incompliment”. Els agents han pogut constatar com en les últimes setmanes ha augmentat, ja, l’ús de casc entre els conductors de patinets elèctrics.

Aquestes setmanes també s’està fent arribar material informatiu amb la nova normativa als instituts i escoles d’ensenyament secundari de la ciutat.

I és que els menors d’edat que circulin amb patinet també seran sancionats. Si són majors de 16 anys, això ja succeeix també amb els ciclomotors des de fa molts anys. S’aplica la sanció igual que a un major d’edat. Si s’enxampa igualment un menor de 16 anys conduint el patinet elèctric, qui respondran econòmicament seran els pares o tutors, i el vehicle s’immobilitzarà automàticament. “Ja ens hem trobat amb algun cas, fins i tot algun menor conduint cotxes, i en aquests casos més perillosos hem arribat a posar el cas en mans de la Fiscalia de Menors. Som conscients que tenim una llarga feina per davant”, va explicar el cap de la Policia Local, David Riba. Bàsicament, els usuaris dels patinets elèctrics han d’assumir que condueixen un vehicle. El mateix passa amb les bicicletes: han de complir la normativa i obeir els senyals.

Carner ha recordat que “aquestes formacions de sensibilització i educació viària s’estan realitzant des de finals del 2023, arribant a molts centres educatius, perquè és clau fer arribar als potencials usuaris tota la informació i fomentar una mobilitat segura entre els més joves”. Ara, ha remarcat Carner, “posem l’accent en aquests canvis i ja tenim concertades pels propers mesos formacions amb centres de la ciutat”.

A banda de la campanya informativa per les noves ordenances el cos de la policia local segueix sancionant aquells patinets que incompleixen la normativa ja recollida per l’ordenança general de circulació com anar per la vorera, amb auriculars, amb dues persones dalt del patinet o conduir contra direcció.

Recordem també que, fa uns dies, i per donar a conèixer la nova normativa i fomentar un ús responsable dels patinets elèctrics, es va anunciar que s’han impulsat cursos gratuïts de formació per a conductors de patinets elèctrics amb la col·laboració del Campus Motor Anoia en què tothom qui ho desitgi pot apuntar-s’hi a l’adreça d’internet https://cmacademy.es/curs-basic-patinet-electric/

D’altra banda, aquesta setmana també s’han realitzat quatre trobades amb la gent gran de la ciutat organitzades pel departament d’Acció Social i que han tingut molt bona rebuda per part d’aquest col·lectiu.

Els assistents han pogut parlar amb els agents, conèixer la normativa i també que poden fer davant d’un acte incívic amb aquests vehicles, així com traslladar directament a la Policia Local els seus dubtes i suggeriments. 