Policia Local i Mossos reforçaran la presència a la revetlla de St. Joan a Igualada

Carlota Carner, regidora de Governació de l’Ajuntament d’Igualada acompanyada pel cap i sotscap de la Policia Local d’Igualada, David Riba i Robert Martínez, ha presentat aquest dimecres el reforç en vigilància i seguretat que hi haurà amb motiu de la revetlla de Sant Joan d’aquest diumenge. Carner ha explicat que per aquest Sant Joan, tant la Policia Local com el Cos de Mossos d’Esquadra reforçaran la presència als carrers amb un increment d’efectius a tota la ciutat.

Carner ha recordat que Sant Joan és una festivitat molt viscuda i que mou moltes persones al carrer, per això “fem aquest reforç en aquest cap de setmana, amb total coordinació, com fem sempre, amb els diferents cossos de seguretat per arribar i ser presents arreu de la ciutat”.

La regidora ha recordat que es treballa per tal que que la revetlla de Sant Joan sigui, com sempre, segura i per això també es demana a la ciutadania que gaudeixi de la festa amb responsabilitat i civisme.

En aquest sentit Carner ha recordat també que des de l’Ajuntament s’ha publicat un ban amb les recomanacions principals per la revetlla, les fogueres i sobretot amb la precaució i bon ús del material pirotècnic.

Durant aquest cap de setmana també s’incrementarà la campanya de control de trànsit a la ciutat seguint, també, la campanya impulsada des del Servei català de Trànsit.