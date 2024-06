Obert un parc a les Comes dissenyat pel Consell d’Infants d’Igualada

El disseny d’aquest espai és fruit d’un procés participatiu dels consellers infantils.

Amb un acte organitzat totalment pel Consell dels Infants d’Igualada, aquest dissabte 15 de juny s’ha inaugurat el parc infantil que ha estat dissenyat pels propis infants a la zona de passeig de l’Avinguda Europa, entre els carrers d’Abat Oliba i d’Irlanda

Es tracta d’una nova zona infantil que sorgeix de la demanda del Consell dels Infants d’Igualada de disposar d’un espai públic pensat i dissenyat per ells. El disseny del parc s’ha fet a través d’un procés participatiu que va iniciar-se l’any passat. Un cop estudiats els parcs de la ciutat, les directrius dels consellers i conselleres van ser les de construir un espai on poder jugar i desenvolupar activitats lúdiques a l’aire lliure amb elements accessibles i diferents als d’altres parcs existents a Igualada.

Així doncs, aquest espai incorpora els elements d’oci escollits de forma consensuada pel Consell dels Infants com són: una tirolina, un saltador, un rocòdrom i uns gronxadors inclusius

El parc també compta amb un mural dissenyat pels alumnes de La Gaspar amb elements naturals que els consellers i conselleres han ajudat a enllestir. Un cop inaugurat el parc hi ha hagut un esmorzar per a tothom.

El Consell d’Infants d’Igualada està format per una trentena de Consellers i Conselleres representants de tots els Centres Educatius d’Igualada de Cicle Superior d’Educació Primària.