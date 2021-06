Poble Actiu exigeix la readmissió de la treballadora de l’Ajuntament acomiadada de forma improcedent

Poble Actiu ha publicat un comunicat en suport a la treballadora de l’Ajuntament d’Igualada que l’octubre de 2019 va ser acomiadada de forma improcedent. La Intersindical ha fet públic aquesta setmana que l’Ajuntament d’Igualada, en la sentència 224/2021 del Jutjat Social número 11 de Barcelona, va acomiadar de forma improcedent a una treballadora de l’ens municipal.

Readmissió de la treballadora acomiadada

La candidatura municipal dona suport a la Intersindical, que té representació a l’Ajuntament d’Igualada, en la demanda de reclamar a l’Ajuntament d’Igualada la readmissió de la treballadora atenent al fet que es tracta d’una persona de 60 anys, que difícilment podrà tornar a trobar feina estable. Poble Actiu exigeix que l’Ajuntament d’Igualada opti per la readmissió per tal de reconèixer i reparar els problemes econòmics i socials causats a la treballadora durant el temps que ha estat apartada del seu legítim lloc de treball.

Segons la sentència, l’Ajuntament d’Igualada està obligat a readmetre la treballadora afectada o a realitzar una indemnització, però Poble Actiu exigeix readmetre la treballadora afectada perquè s’havia guanyat el dret a ocupar el lloc de treball. La formació considera que els ens públics “han de ser els primers garants dels drets laborals, donant exemple al sector privat de bones pràctiques i no caure en aquelles pràctiques il·legals i més pròpies de fa unes dècades”.

Poble Actiu acusa Castells de fer una “pèssima gestió”

Poble Actiu acusa el govern Castells de “fer una pèssima gestió” perquè l’acomiadament ha suposat un greuge molt greu per la treballadora. Des de la candidatura municipalista expliquen que han seguit el cas durant tots els mesos que ha estat en litigi i s’han posat en contacte amb la treballadora afectada per mostrar el seu suport. Així mateix, des de Poble Actiu reclamen que el govern Castells assumeixi responsabilitat no només per l’afectació a la treballadora, sinó també perquè l’acomiadament improcedent de la treballadora tindrà un alt cost econòmic pel consistori en un moment de greu crisi econòmica. Per això, consideren que “cal aclarir qui és el responsable polític de l’acomiadament, i prendre les mesures que pertoquin per tal que no es repeteixi un cas semblant”.