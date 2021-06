La primera Nit del Turisme aposta per l’Anoia com una destinació sostenible

Anoia Turisme va celebrar el dijous, 10 de juny, la primera edició de la ‘Nit del Turisme de l’Anoia’. L’esdeveniment va tenir lloc al Centre d’Innovació a les Empreses de Vilanova del Camí i hi van participar bona part dels agents privats i públics del sector turístic a la comarca. L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer un reconeixement al sector, posar en valor la seva importància i generar espais de relació i creació de sinergies.

L’acte va comptar amb l’assistència del president del Consell Comarcal de l’Anoia, Xavier Boquete, del vicepresident primer de l’ens, Jordi Cuadras, i del conseller de Turisme, Daniel Gutiérrez. La benvinguda va anar a càrrec de l’alcaldessa del municipi, Noemi Trucharte, i la presentació a càrrec de Xavier Borràs.

Gutiérrez va remarcar que “és temps de turisme sostenible, de proximitat i conscient, i és també el moment de l’Anoia, una destinació autèntica que, a través de l’especialització slow tourism, té un paper important a jugar. Plegats, agents públics i privats, hem de sumar esforços per avançar i fer de l’Anoia la destinació slow de referència”.

Boquete, a més, va destacar “el paper clau que ha de jugar el sector turístic en la reactivació de l’economia de la comarca després d’uns mesos molt complicats” i va assegurar que “aquesta Nit del Turisme, que vol contribuir a dotar de confiança el sector i ajudar-lo a teixir aliances i establir complicitats, neix amb plena vocació de continuïtat i de consolidar-se com un esdeveniment cabdal”.

Durant la ‘Nit del Turisme de l’Anoia’ els serveis tècnics del Consell Comarcal van presentar la campanya de promoció turística de l’Anoia per l’estiu 2021, es van lliurar els compromisos pel turisme sostenible ‘Biosphere’ a les empreses i institucions mereixedores d’aquest segell i es va fer entrega dels certificats de Punt d’Informació Turística (PIT). La trobada també va comptar amb una xerrada a càrrec del mateix Xavier Borràs i els assistents van poder fer networking mentre gaudien d’una degustació de productes de la comarca.

L’ens Anoia Turisme del Consell Comarcal de l’Anoia treballa amb els ajuntaments del territori i implica els agents econòmics privats vinculats al sector. Anoia Turisme té com a principals objectius destacar l’Anoia com una destinació turística; augmentar la participació dels ajuntaments i del sector privat en la direcció, disseny i aplicació de la política turística del territori; augmentar l’impacte econòmic del sector del turisme promovent, dissenyant i dinamitzant projectes i productes turístics basats en les potencialitats endògenes del territori i augmentant la cohesió i l’equilibri territorial; vetllar per la incorporació de criteris de qualitat turística i sostenibilitat com a garantia de millora de la competitivitat turística; treballar una política de comunicació i promoció efectiva dels productes i serveis turístics; i, finalment, vetllar per la promoció turística en mercats propers i, coordinadament amb la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de Turisme, poder abordar també els mercats de mitja i llarga distància.