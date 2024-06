Poble Actiu CUP fa una crida a PSC i ERC per defensar la creació d’una escola bressol al centre d’Igualada

Poble Actiu, grup municipal vinculat a la CUP, s’ha manifestat taxativament en contra del fet que el govern liderat per Marc Castells suprimeixi la llar d’infants “El Rusc” del centre de la ciutat perquè considera essencial que tots els barris d’Igualada tinguin una escola bressol pública propera.

En un comunicat, s’han mostrat molt indignats per aquesta decisió i la regidora de Poble Actiu, Elisabet Farrés ha manifestat que “no entenem aquesta decisió, que s’ha pres sense respectar la voluntat de les famílies que viuen al centre d’Igualada i que per proximitat han decidit portar els seus fills a la llar d’infants municipal “El Rusc”. On hauran de portar-los ara?” I encara podem destacar un factor més greu, no han pensat que hi ha famílies que tenen un fill escolaritzat al Rusc i un altre a l’Escola de l’Ateneu, com podran combinar aquest acompanyament en hores punta si no hi ha escola bressol al centre

La candidatura municipalista ho troba inadmissible, ja que durant la passada campanya electoral, Marc Castells no va explicar mai que eliminaria l’escola bressol municipal del centre de la ciutat. De fet, en el seu programa electoral no hi constava cap proposta sobre aquest tema. La regidora de Poble Actiu, Elisabet Farrés ha afegit que fan una crida als altres partits de l’oposició, ERC i Igualada Som-hi, per fer un front comú i evitar tal despropòsit: “Els tres partits de l’oposició estem d’acord en què s’ha de buscar una nova ubicació al Rusc per mantenir-la i que, a part, també s’ha de crear una nova escola bressol municipal al costat de l’Escola Gabriel Castellà, com així vam dir tots tres partits durant la campanya electoral”.

L’escola bressol de l’Ateneu va passar a ser pública el curs 20-21

Poble Actiu porta molt de temps reclamant al govern una solució per la llar d’infants “El Rusc”, que ha de trobar una ubicació durant el proper any. A l’inici del present curs escolar, la candidatura municipalista denunciava que les famílies seguien sense notícies d’un nou espai on ubicar la seva escola bressol, tenint en compte que finalitzava el termini exigit per la Generalitat per trobar un nou emplaçament. Aquest requisit va esdevenir legalment necessari el curs 2020-2021 en el moment en que ”El Rusc” va passar a formar part de la xarxa pública.

Durant aquest darrer any la candidatura municipalista ha insistit en el fet que vol prioritzar la ubicació de la llar d’infants “El Rusc” a les antigues piscines del Casal, atesa la proximitat al centre i a les escoles de l’Ateneu. Aquesta demanda es fa perquè l’actual govern no duia cap proposta sobre aquesta escola bressol al seu programa electoral. La candidatura municipalista considera que la ubicació d’aquest solar compleix el requisit de ser cèntric i adequat per a la ubicació d’una escola i, a més, fa possible que les famílies decideixin viure al centre i s’eviti l’abandonament del nucli antic.

Una altra escola bressol a Montserrat, Les Flors i Sant Crist

Actualment Igualada només compta amb 4 escoles bressol públiques, que en conjunt sumen 6 línies. D’aquestes, només dues -La Lluna i El Rusc- són properes al centre i al llevant de la ciutat. Per fer front a aquesta manca de places, Poble Actiu va proposar durant les passades eleccions dues actuacions: la primera, el trasllat de la llar d’infants “El Rusc” a les antigues piscines del Casal del Passeig, per a ampliar la llar a 2 línies i disposar d’un espai exterior òptim per als infants. D’aquesta manera s’asseguraria ja una bona oferta al districte centre.

L’altra proposta consistia a adaptar un edifici a l’escola Gabriel Castellà per tal d’ubicar-hi una escola bressol d’una línia, i així donar servei als barris de Montserrat, les Flors i Sant Crist.