El Ple dels Hostalets aprova més de 9 milions d’euros per als pressupostos del 2025

El ple de l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola va aprovar aquest dilluns en sessió extraordinària el pressupost municipal per al 2025, que se situarà en 9,31 milions d’euros. La proposta presentada per la coalició de govern, liderada per Dani Vendrell i formada per Sumem i ERC, no va comptar amb el suport del grup de l’oposició, Junts pels Hostalets.

El nou poliesportiu

El pressupost 2025 inclou una injecció “històrica” al capítol d’inversions de 2,5 milions d’euros, dels quals 1,4 milions es destinaran a finançar el nou poliesportiu, un projecte amb un pressupost global d’uns 3,3 milions d’€.

Dani Vendrell va destacar que “es tracta d’una quantitat extraordinària, que serà difícil de tornar a veure, però apostem per aquest nou equipament i tenim la confiança i el convenciment que el podem executar en aquest mandat”.

En el capítol d’inversions també destaquen els prop de mig milió d’euros per al condicionament de la xarxa d’aigua, mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona; 120 mil euros per a la millora de l’enllumenat a Can Fosalba; o 200 mil euros per al condicionament de la plaça del Dr. Conde, una remodelació que el govern vol dissenyar conjuntament amb els veïns i veïnes mitjançant un procés de participació ciutadana.

Toni Solsona, regidor d’Hisenda, va subratllar que l’increment del pressupost respon a aquest esforç que el govern vol dur a terme en la millora dels equipaments esportius, però va assenyalar que es tracta d’una proposta prudent que s’esforça per contenir la despesa municipal en un context d’augment generalitzat dels costos.

Vot en contra de l’oposició

Junts pels Hostalets va mostrar-se molt disconforme amb aquest augment del pressupost municipal i va apuntar que la majoria de serveis municipals incrementen la seva dotació econòmica, considerant que això va en sentit contrari al compromís de “desconnectar” econòmicament el municipi dels ingressos provinents de l’abocador.

La formació liderada per Jordi Parcerisas va realitzar un exhaustiu repàs i consulta de moltes de les partides econòmiques del nou pressupost.

La sessió, que es va prolongar més de quatre hores i mitja i va comptar amb la participació per via telemàtica del regidor Xavier Coll, va presentar altres assumptes destacats a l’ordre del dia, com l’aprovació del pla estratègic de subvencions o la proposta de posar en marxa la Mancomunitat Anoia Sud, entitat que volen desplegar els municipis de Piera, Masquefa i els Hostalets, a més de Vallbona i Cabrera d’Anoia, amb l’objectiu d’optimitzar la gestió i el funcionament d’alguns serveis i donar resposta a necessitats compartides.

Amb el suport de tot el plenari, es va donar llum verda a la modificació del pla parcial del polígon industrial Camp de la Serra, “que permetrà una millor ordenació de la zona, augmentar els espais verds i reforçar el sistema viari”.

El darrer punt de la sessió, l’aprovació de les normes subsidiàries de planejament urbanístic de Serra Alta, va derivar en un dens debat en què el govern va defensar la seva proposta per oferir una solució alternativa i factible a través de la implantació de fosses sèptiques, en contraposició al desplegament de la xarxa de clavegueram, que presenta una fràgil viabilitat econòmica pel seu elevat cost. Junts pels Hostalets, que s’hi va abstenir, va qüestionar el canvi de model i va plantejar interrogants per al futur de la urbanització i dels veïns.

Abans, es van abordar altres qüestions de l’àmbit administratiu i tributari, com l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 2025 i el calendari fiscal de la taxa de subministrament d’aigua.