La Mancomunitat engega la campanya “Que els Reis ens portin igualtat” per reflexionar del paper de les joguines

Amb l’arribada del Nadal, comença també l’època de triar regals per a la canalla. Aquest moment és també una oportunitat per reflexionar sobre el paper educatiu i socialitzador de les joguines. Amb aquest objectiu, la Mancomunitat de la Conca d’Òdena (MICOD) engega una nova edició de la campanya ‘Que els Reis ens portin igualtat!’, que convida les famílies a trencar amb els estereotips de gènere a l’hora d’escollir els regals i a apostar per joguines que fomentin valors com la igualtat i la llibertat.

A partir d’aquest dilluns, la campanya es difon a través de vídeos, postals digitals i suports físics, com ara tòtems instal·lats en diversos municipis de la Conca d’Òdena (Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui, Òdena, La Pobla de Claramunt, Jorba i Castellolí). A més, aquest any, com a novetat, també s’han elaborat uns punts de llibre amb missatges de la campanya, que es repartiran a través de les llibreries dels municipis. L’objectiu és desmuntar idees preconcebudes com que el blau és de nens i el rosa de nenes, o que les nenes només juguen amb cuinetes i que els nens han de preferir pilotes i cotxes. Podeu trobar les imatges de la campanya a la pàgina web micod.cat

La campanya recorda que aquests estereotips poden limitar la creativitat dels infants i condicionar els seus interessos i aspiracions. Per això, convida les famílies a fomentar l’ús de jocs i joguines que potenciïn la llibertat i la igualtat, i que ajudin els infants a desenvolupar-se sense imposicions socials de gènere. El que s’aprèn des de la infància és clau per a desenvolupar-se en edats adultes i el joc hi té un paper fonamental. Es busca també qüestionar aquelles joguines que presenten mandats clarament sexistes com poden ser les nines hipersexualitzades o bé un cànon estètic ideal i normatiu que no és sa ni alliberador.

Consells bàsics per educar en la igualtat

La campanya també dona 5 consells bàsics a les famílies perquè els Reis portin igualtat, i que inclouen recomanacions com ara ajudar als infants a fer la carta als Reis animant-los a incloure joguines no estereotipades del seu gènere; escoltar els seus desitjos i emocions sense negar-los ni ridiculitzar-los si surten del mandat de gènere; explicar-los que molts anuncis i catàlegs de joguines són discriminatoris i per què; evitar els jocs violents i escollir els que transmeten valors com el respecte, l’empatia i la solidaritat; i buscar articles i joguines que presentin diversitats d’origen i d’identitat.