Piera obre inscripcions per a diferents activitats formatives

L’Ajuntament de Piera i el Servei Comarcal de Català de l’Anoia organitzen un curs de català de nivell Bàsic 1. El curs és gratuït i per poder-s’hi inscriure cal tenir 18 anys, o bé tenir 16-17 anys i no haver fet l’escolarització obligatòria a Catalunya. La formació s’adreça a persones alfabetitzades no catalanoparlants que volen començar a desenvolupar les habilitats de comprensió i producció orals. D’aquesta manera, l’objectiu és que, en acabar el curs, l’alumne pugui resoldre en català les necessitats fonamentals de la vida quotidiana.

L’horari del curs serà dilluns i dimecres de 9.30 a 11.30 h a l’equipament municipal La Nau (carrer Copèrnic, 12). El curs començarà el 22 de setembre i finalitzarà el 13 de desembre. Les inscripcions es podran fer del 13 al 15 de setembre de manera telemàtica a través d’aquest enllaç. Per a més informació, podeu trucar al 634 75 73 48 o escriure un correu electrònic a l’adreça anoia@cpnl.cat.

Una altra de les propostes és un curs d’alfabetització en català per a persones immigrades estrangeres que desconeixen l’alfabet llatí o bé que no estan alfabetitzades en la seva llengua d’origen. Aquest s’oferirà d’octubre a desembre, els dimarts i dijous de 9.30 a 11.30 h a La Nau. Les classes començaran el dia 5 d’octubre. Les places són limitades i es donarà preferència a les persones que ja van fer la darrera edició d’aquest curs. Les inscripcions s’han de formalitzar a través del telèfon 93 805 15 85 o enviant un correu electrònic a l’adreça ciutadania@anoia.cat.

A partir del 13 d’octubre, els pierencs i pierenques podran assistir a un curs de preparació per a les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà que s’oferirà al CTC de Masquefa. La formació s’oferirà d’octubre a abril de dilluns a dijous de 9.30 a 13.30 h. Aquest curs té un preu de 50 euros i està organitzat per la Xarxa TET de l’Anoia Sud, de la qual forma part l’Ajuntament de Piera, i compta amb el suport de la Diputació de Barcelona. Les inscripcions s’hauran de fer del 15 al 30 de setembre al CTC de Masquefa.

Finalment, La Nau acollirà el proper 16 de setembre un taller de suport a nois i noies que hagin de sol·licitar un ajut per realitzar estudis postobligatoris, com les beques que impulsa el Ministeri d’Educació. Es tracta d’una iniciativa de l’Ajuntament de Piera, que compta amb el suport del Consell Comarcal de l’Anoia. Per assistir-hi, caldrà demanar cita prèvia a través del correu electrònic piera.educa@ajpiera.cat, atès que les places són limitades. Les persones inscrites podran triar entre dues franges horàries, a les 16 o a les 19 h. En tot moment, es garantiran les mesures de seguretat.