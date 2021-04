Parlem del dolor: articular o d’esquena?

QUÈ ÉS EL DOLOR?

El dolor és un senyal d’alerta que ens envia el cos per avisar-nos que alguna cosa no funciona correctament. Si no sentíssim dolor no ens adonaríem de quan hem sofert una lesió i podria derivar a problemes mèdics greus.

El dolor és una percepció sensorial localitzada i subjectiva, que pot ser més o menys intensa en una zona del cos. És el resultat d’una estimulació de les terminacions nervioses sensitives. Es tracta d’una sensació molesta que limita l’habilitat i la capacitat de les persones per realitzar activitats quotidianes.

Hem d’entendre que la percepció del dolor sempre és subjectiva, així que cada persona l’experimenta d’una manera diferent.



El dolor es pot classificar a través de diferents criteris:

En funció de la durada: agut o crònic. Per exemple, una cremada es tracta d’un dolor agut, mentre que una artrosi és un dolor crònic.

En funció de la persistència: recurrent, quan apareix de manera intermitent, o continu, quan el dolor no cedeix.

En funció de la intensitat: lleu, moderat o greu. Aquesta última classificació es mesura a través de l’escala del dolor:

QUINES SÓN LES CAUSES?

Els motius poden ser molts i molt diferents. Per exemple, una inflamació pot aparèixer per un dany en un teixit per excés d’activitat, mentre que un dolor neuropàtic pot ser conseqüència d’una lesió d’un nervi.

Existeixen molts tipus de dolors diferents com cefalees, artrosis, traumatismes, entre d’altres. Però ens centrarem en el dolor articular i el mal d’esquena, ja que són els que afecten a més part de la població.

QUÈ EN SABEM DEL DOLOR ARTICULAR?

Les articulacions suporten pressió i dany constant degut al moviment diari. Tot i que pot afectar a diferents zones del cos, com turmells i canells, l’articulació més vulnerable és el genoll, ja que ha de suportar tot el pes del cos.

El dolor articular pot estar causat per diferents tipus de lesions o afeccions, algunes de les més freqüents en són l’artrosi, els esquinços i les fractures. Però també existeixen factors de risc com l’edat, lesions en l’articulació, intervencions quirúrgiques, predisposició genètica i l’obesitat.

QUÈ EN SABEM DEL MAL D’ESQUENA?

Actualment, 9 de cada 10 persones patiran alguna vegada el mal d’esquena al llarg de la seva vida. Tot i que, normalment, és un trastorn benigne, pot arribar a generar una gran incapacitat.

Aquest dolor es pot localitzar en tres zones diferents: cervical, dorsal i lumbar. Essent aquesta última la més freqüent. El mal d’esquena es pot manifestar de dues maneres diferents: un dolor agut i sobtat de curta durada i un dolor crònic que perdura més de 3 mesos, així doncs veiem que pot anar des d’una petita molèstia constant fins a una sobtada punxada de dolor que dificulta el moviment.

QUINS TRACTAMENTS PODEM UTILITZAR?

Termoteràpia:

Aplicació de calor local per alleugerar el dolor, relaxar la musculatura i promoure la cura del teixit lesionat. També l’aplicació de fred local per reduir la inflamació en casos de cops.

Vitamines del grup B (B1, B6 i B12):

A dosis terapèutiques, assegurem la correcta salut nerviosa que es tradueix a una reducció del dolor. A més, el tractament amb vitamines del grup B es recomana combinar-lo amb un tractament amb antiinflamatori.

Antiinflamatoris i analgèsics orals:

Per aturar o reduir el dolor. Sempre seguint les indicacions dels professionals sanitaris.

Tractaments orals que continguin:

Cúrcuma, col·lagen, glucosamina, condroïtina, àcid hialurònic, vitamines, minerals… ja que faciliten la flexibilitat i la mobilitat articular, i mantenen el funcionament muscular i dels cartílags.

Tractaments tòpics a base de gaultèria i àrnica:

Per la seva acció antiinflamatòria local que redueix el dolor articular i d’esquena.

S’ha de tenir en compte que els tractaments s’han de pautar de forma individualitzada i sempre indicat per un professional sanitari.

RECOMANACIONS NO FARMACOLÒGIQUES

Encara que existeixi un gran ventall farmacològic no hem d’oblidar la importància de mantenir una dieta equilibrada per aportar els nutrients necessaris al nostre organisme i la realització d’activitat física diària, en funció de l’edat, per tenir un envelliment saludable.

A més, és important mantenir una bona higiene postural per prevenir el dolor i evitar que progressi.