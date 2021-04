Estimo l’Anoia

Estimo Igualada i l’Anoia em té enamorat. És per aquest motiu que m’ha alegrat l’aparició del catàleg Descobreix l’Anoia, “la primera pedra d’un projecte a llarg termini”, tal com el defineix el portaveu d’UEA Turisme, Carles Carol. La creació de la sectorial turística en el marc de la Unió Empresarial de l’Anoia, l’any passat, va ser un encert per diverses raons: per fer la radiografia d’un sector silenciat i poc visualitzat, per crear sinergies entre empreses que fins fa poc treballaven en solitari i per tornar a subratllar el potencial turístic de la comarca, cosa que ara ja ningú no posa en dubte.

La publicació duu com a lema Aprofita per viure experiències a la teva comarca i és que la iniciativa ha sortit en un moment complex, ateses les limitacions de mobilitat causades per la crisi sanitària. Així, l’eslògan convida els 123.024 anoiencs (Idescat, 2020) a descobrir uns valors en clau de slow tourism (patrimoni, història, cultura, paisatge, natura, producció ecològica, gastronomia, enologia, esport…) que potser encara desconeixen. Començar a fer feina amb el públic intern és una bona idea, si l’objectiu és convertir els comarcants en ambaixadors que tornin a gaudir de l’experiència sempre acompanyats de nous grups de persones, i així anar estenent la taca d’oli.



El catàleg agrupa 84 empreses i 34 experiències. D’aquestes, només 15 negocis tenen seu a Igualada, municipi que conté just un terç de la població de l’Anoia: 40.742 habitants (Idescat, 2020). Encara pesa molt la baixa autoestima d’Igualada com a destinació amb atractiu turístic —que el té— i això només es cura coneixent la ciutat a fons. Precisament amb aquest sentit van néixer el 2018 els perfils de Twitter i Instagram d’@estimoigualada: donar a conèixer els valors de la ciutat (i la comarca) i incrementar l’estima dels seus habitants envers Igualada.

I és que la capital de l’Anoia té el deure moral i el deute històric de liderar —no des de l’arrogància, sinó des de la generositat— el sector turístic del territori. De fet, a l’edifici de Cal Maco de la plaça de la Creu es projecta l’Oficina Comarcal de Turisme juntament amb un alberg per aixoplugar, en un inici, els pelegrins del camí ignasià. Sigui com sigui, Igualada no ha de cometre l’error de pensar que el turisme es construeix a cop de grans esdeveniments, perquè aquesta tipologia de visitants ve i marxa sense gaudir prou de l’entorn i fent la mínima despesa possible. És més efectiu el treball diari de formigueta que crea productes, els beneficis dels quals queden el màxim de disseminats entre hotelers, restauradors, comerços, museus, empreses culturals…

Com que ningú no farà cabal de l’article, aprofito per anunciar que a l’estiu veurà la llum una iniciativa a Igualada que persegueix l’esmentat objectiu. Serà una prova pilot. En una segona fase, farem fer gran aquest producte turístic amb l’amic Daniel González i l’equip d’Anoia Patrimoni, creant una xarxa amb altres capitals del país i portant a Igualada gent d’arreu de Catalunya.

Visitants de la comarca i visitants de tot Catalunya… Ara toca parlar dels turistes de la resta del món, perquè avui el mercat és global. La primera condició per seduir els visitants estrangers és creure-s’ho. A partir d’aquí, cal valorar el llegat de coneixements i bones pràctiques que Airbnb va deixar a casa nostra el 2019. Però toquem de peus a terra: per assaltar el turisme internacional, cal esperar temps millors.