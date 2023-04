Les obres d’asfaltatge provocaran afectacions viàries als entorns escolars de Montbui

Els propers dies dimarts 11 (festiu local), dimecres 12 i previsiblement també el dijous 13 d’abril es duran a terme els treballs d’asfaltatge dels entorns viaris afectats per les obres de Pacificació de Zones Escolars.

Tenint en compte la importància de l’actuació s’ha intentat minimitzar en la mesura del que és possible l’afectació a la ciutadania començant les tasques en una jornada que és festivitat local i on l’afectació serà menor.

La previsió és que es talli completament el Carrer La Mercè en el seu tram entre la cruïlla amb el carrer Lope de Vega i el carrer Primer de Maig el dimarts 11 i el dimecres 12 d’abril.

Com a conseqüència d’aquest asfaltatge també estarà tallat els dies 11 i 12 d’abril l’últim tram del carrer Maure Mercader, i els trams dels carrers Sant Bartomeu i La Tossa més propers al carrer de La Mercè. Tots aquests treballs es faran en el marc del projecte de Pacificació de l’entorn de l’Institut Montbui i l’Escola Antoni Gaudí.

D’altra banda, està previst que els dies 11, 12 i possiblement també el dijous 13 d’abril es faci l’asfaltatge del tram del carrer del Pont (aproximadament entre els números 20 i 30), dintre de les obres de Pacificació de l’entorn de l’escola García Lorca. Per tot plegat no es permetrà l’accés de vehicles cap a aquest carrer.

Des de la Policia Local adverteixen que el dimarts 11 i dimecres 12 d’abril no podran circular per aquests trams vehicles de gran tonatge, busos o assimilats. Per tant, qualsevol servei a Montbui haurà de ser per la Carretera de Valls per aquesta afectació de forma ininterrompuda a partir de les 08:00 hores del dimarts 11 i fins les 20:00 hores aproximadament del dimecres 12.

Amb l’asfaltat d’aquests trams es completaran les obres de pacificació viària dels entorns dels centres escolars ubicats en el Nucli Urbà, les quals s’han vingut duent a terme des del passat mes de gener i que han suposat una inversió conjunta de gairebé 470.000 euros, subvencionats al 50 per cent pel programa MOVES2 amb Fons Next Generation.