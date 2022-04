Ondulats Carme: referent de qualitat i servei en el món dels manipuladors de cartró ondulat i empreses gràfiques

Ondulados Carme es vertebra en diversos eixos que la caracteritzen: la singularitat i vinculació amb el seu sector; la història; la innovació i la sostenibilitat, convertint-se en un model de referència nacional. Va ser de les primeres empreses a fabricar un producte que substituís les caixes de fusta: el cartró ondulat. En l’actualitat, són una de les 3 empreses de l’Estat espanyol que es dediquen, exclusivament, en la fabricació i vendes de planxes de cartró. El seu mercat és d’àmbit nacional amb un 80% a Catalunya, i un 20% repartit entre l’Aragó, Llevant i Madrid

Ondulados Carme és la primera empresa que s’instal·la al polígon dels Plans de la Tossa, una aposta de creixement i innovació que els ha portat a començar a aixecar aquest mes de març una nau nova.

Es tracta d’una empresa anoienca que es dedica exclusivament a la fabricació i comercialització de planxes de cartró: una estructura lleugera, però d’alta resistència obtinguda de la unió de diversos fulls de paper mitjançant una cola de midó. Aquest material s’utilitza fonamentalment per a la fabricació d’envasos i embalatges. A més, com a mostra d’aquesta singularitat, són una de les 3 empreses de l’Estat amb perfil d’empreses familiar independent dedicada a la venda de planxes de cartró ondulat.

L’empresa va ser fundada l’any 1965 per la família Sans, una família d’empresaris molt arrelada a Carme i a la comarca, amb un gran esperit emprenedor. “La nostra empresa forma part de la història viva del sector del cartró ondulat, ja que va ser de les primeres empreses de l’Estat en fabricar un producte que substituís les caixes de fusta que llavors es feien servir. És paradoxal que ara el cartró ha pres una nova empenta com a substitut d’un altre material, el plàstic”, detalla Toni Vila, director general d’Ondulados Carme.

ADN emprenedor i vocació de servei

Seguint la història d’Ondulados Carme, l’empresa ha crescut amb el cartró ondulat des de fa més de mig segle amb una vocació de servei a les pimes manipuladores, afavorint el teixit industrial al nostre país, venent un servei de proximitat humana i entenent les necessitats dels seus clients: “Aquesta evolució, portada amb molt de criteri per la família Sans durant molts anys, va arribar a un moment crític després de la crisi del 2008, i sobretot, per la gran competència de grups multinacionals, que va provocar que el 2017 es fes el relleu en la propietat cap a 2 empresaris catalans, l’Àngel Riudalbàs i en Jorge Tornini per intentar revertir la situació”. A més, el director general de l’empresa també qualifica que tota aquesta trajectòria històrica “Ha sigut un recorregut apassionant que ens ha portat a adaptar una companyia amb molts anys d’història, sense la possibilitat de fer grans inversions, als requeriments més exigents dels nostres clients. Avui dia, Carme està com a referent de qualitat i servei a tots els manipuladors de cartró ondulat i empreses gràfiques”.

Exemple de sostenibilitat

El leitmotiv d’Ondulados Carme és clar: la cura i vetlla del medi ambient. Segons Vila: “És una obsessió per a tot l’equip de l’empresa. Treballem amb matèries primeres certificades FSC de les quals, el 90% són papers reciclats i el 10% són de fibra verge procedent del cultiu de boscos. El nostre producte és reciclable, biodegradable i compostable. Els darrers anys hem reduït el consum elèctric el 33% i el consum d’aigua un 50%, i ens sentim molt orgullosos d’haver assolit l’abocament 0. No hi ha ni una sola gota d’aigua que vagi al clavegueram, tot retorna dins el procés. Tot això ho fem per convenciment: acabem d’encetar una col·laboració amb la UEA per allargar la recerca en millores relacionades amb l’economia circulars i els ODS”.

Referent en la millora i desenvolupament de les persones i el medi ambient

El seu mercat d’operació és d’àmbit nacional, amb un 80% a Catalunya, i un 20% repartit entre l’Aragó, Llevant i Madrid. Així mateix, en l’actualitat, també estan iniciant algunes operacions al sud de França. Des d’Ondulados Carme transformen unes 17.000 tones de paper en 30.000 m2 de cartró ondulat en un any. “Ara mateix, estem immersos en un projecte de creixement en el qual, sense abandonar els nostres principis, volem ampliar el nostre portfoli de productes relacionats amb la planxa i millorar les nostres operacions per ser més competitius i garantir la nostra sostenibilitat a mitjà i llarg termini volem ser un referent en el nostre negoci, basat en el desenvolupament de les persones i el medi ambient: de res servirà tot això si no deixem un món millor per a les futures generacions”.