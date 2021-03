L’Ajuntament d’Òdena acabarà aquest primer trimestre de 2021 les obres d’arranjament de la Caseta del Manco per tal que els veïns de l’Espelt la puguin utilitzar com a sala polivalent. Després s’iniciarà un procés participatiu entre els veïns del nucli per decidir quin ús se’n farà. El projecte de rehabilitació de l’espai va començar al mandat anterior, l’any 2018, a partir d’un projecte redactat el 2009. L’actuació es va iniciar per poder dotar el nucli de l’Espelt d’un espai per a ús temporal de les associacions i entitats locals, i de la comunitat de l’Espelt en general.

La Caseta del Manco es troba situada a la confluència entre el carrer de Joan Mercader i el carrer de Baix i té una superfície útil de 47,88 m² que compta amb una sola sala diàfana de dimensions reduïdes.



Per la rehabilitació de la Caseta del Manco s’ha treballat seguint tres fases. Una primera en la que es van dur a terme el conjunt d’actuacions d’adequació de l’entorn i els accessos. La segona va consistir en afegir un mòdul annex per allotjar-hi el sanitari i adequar l’interior de la caseta. I finalment, la tercera fase va incloure tota una sèrie d’actuacions amb l’objectiu de millorar les condicions de confort i comoditat d’aquest nou espai. Les obres han suposat una inversió final de 44.911,09 euros finançades per la Diputació de Barcelona.

Entre els punts favorables a l’habilitació d’aquest espai hi ha el fet que la es trobi situat en un punt a tocar del nucli antic i equidistant entre aquest i el sector Ponentí, de manera que els possibles usuaris tindrien gran facilitat d’accés. Segons el projecte, les dimensions reduïdes de la construcció també propicien l’autogestió o la participació de les entitats i associacions en la gestió d’aquest espai conjuntament amb l’Ajuntament d’Òdena.

A aquest espai multifuncional s’hi podrien desenvolupar activitats similars a les que ja estan duent a terme els diversos col·lectius de l’Espelt, podria ser un lloc de reunió i trobada ciutadana, es podria fer servir com a ludoespai per a infants acompanyats de familiars, com a casal jove, o com a espai per acollir xerrades i tallers organitzats per l’Ajuntament d’Òdena, entre d’altres.