Noves subvencions a municipis per a una mobilitat segura i sostenible

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, el delegat territorial del Govern al Penedès, David Alquézar, i la directora dels serveis territorials d’Interior, Elena Roca, van presentar, el passat 10 de febrer, la nova línia de subvencions de 10M€ a municipis petits per projectes de pacificació de trànsit i la reducció de la sinistralitat.

El programa de subvencions afavorirà municipis de menys de 50.000 habitants que desenvolupin actuacions vinculades a la mobilitat segura, sostenible i intel·ligent, impulsin la pacificació del trànsit i aconsegueixin una reducció de l’accidentalitat en l’entorn urbà.

A Catalunya, l’import inicial del programa, de 5 milions d’euros, es va ampliar fins als 10 milions per donar resposta a la gran quantitat de sol·licituds. En total, es van presentar a la convocatòria 226 ajuntaments i, d’aquests, 122 complien els requisits per a l’atorgament de la subvenció. D’aquesta manera, es podran realitzar projectes a un total de 90 municipis.

Anàlisi de la sinistralitat el 2022

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, destacava que durant l’any 2022, “a la vegueria del Penedès i en xarxa viària interurbana, hi va haver 15 morts en 15 accidents mortals, el que suposa una reducció substancial d’un 28,6% respecte al 2019, pel que fa al nombre de víctimes mortals”. L’any 2019 van morir 21 persones en 19 accidents mortals. No obstant, pel que fa a accidents amb víctimes, durant el 2022 n’hi va haver 804, quan en tot el 2019 n’hi va haver 754, el que suposa un augment del 6,6%.

De les 15 víctimes mortals, 13 eren homes i 2 dones. Quant als ferits greus, del total de 74, 53 eren homes i 21 dones. En relació amb els trams d’edat, 4 de les 15 víctimes mortals tenia de 15 a 24 anys i 4 més de 55 a 64 anys.

El pitjor mes del 2022, pel que fa a nombre de morts, va ser l’abril amb 3, seguit de juny, agost, novembre i desembre, amb 2 cadascun. Dels 15 accidents mortals, 4 van ser accidents simples, 4 col·lisions laterals i 3 col·lisions frontals. A més, en 11 dels 15 sinistres mortals, hi va haver més d’un vehicle implicat. Si analitzem les dades de morts per tipus de vehicle, destaquem que 9 eren turismes, i, quant a col·lectius vulnerables, 2 eren motos o ciclomotors,1 vianant i 1 conductor de vehicle de mobilitat personal (VMP).

Les vies amb més accidentalitat mortal durant el 2022 van ser la C-15 i l’AP-7, amb 3 i 2 morts respectivament a cada via.

Pel que fa a les dades de sinistralitat en zona urbana, l’any 2022 hi va haver una víctima mortal a la vegueria del Penedès. L’any 2019 n’hi va haver 6. Pel que fa a accidents amb víctimes, el 2022 n’hi va haver 749, quan el 2019 en van ser 827, el que suposa una reducció del 9,4%.

Anàlisi de la sinistralitat el 2023

En el que portem d’any, a la vegueria del Penedès, hi ha hagut tres morts en tres accidents mortals a la xarxa viària interurbana. L’any passat i durant el mateix període de temps, no es va produir cap accident mortal. Pel que fa a accidents amb víctimes, aquest any n’hi ha hagut 70, quan l’any 2019 n’hi van haver 56 i l’any passat 68. Els tres accidents mortals d’aquest 2023 han estat una col·lisió frontal entre un camió i una furgoneta a l’N-340 a Santa Margarida i els Monjos, un encalç entre un turisme i una moto a la C-32 a Sant Pere de Ribes i l’atropellament d’un camioner a l’AP-7 a Castellet i la Gornal.

Les tres víctimes mortals eren homes. Pel que fa als sis ferits greus, tots eren homes també.

Subvencions aprovades i accions planificades

S’han aprovat subvencions a un total de 8 municipis de la vegueria del Penedès per un import de 832.086,6 euros. Els ajuntaments beneficiaris i les accions previstes són els següents:

-Ajuntament de Sant Martí de Tous. Millora travessera: ampliació de la vorera, plantació d’arbrat i bancs i canvi d’enllumenat.

-Ajuntament de Subirats. Millora accessibilitat N-340: camí de vianants i per bicicletes.

-Ajuntament de Santa Margarida de Montbui. Urbanització de vial per a vianants i bicicletes.

-Ajuntament de Gelida. Millora de la mobilitat: nou pas de vianants i senyalització/ Millora de la mobilitat entorn de la zona esportiva/Millora de la mobilitat entorn d’una escola.

-Ajuntament d’Argençola. Aparcaments, pacificació del trànsit, senyals, circuit nou sentit de circulació.

-Ajuntament de Carme. Pacificació del trànsit de la carretera BV-2231 al nucli de Carme.

-Ajuntament de Castellolí. Habilitació per a vianants de l’Avinguda Unió.

-Ajuntament de Sant Quintí de Mediona. Construcció d’itinerari per a vianants a la Noguera des del barri de la Bòria.

Un total de 17 ajuntaments de la vegueria del Penedès van demanar acollir-se a aquesta línia de subvencions, de les quals se’n van concedir 8 als municipis anteriorment mencionats.