Humans de l’Anoia: Dominik Haeberlein

DOMINIK HAEBERLEIN

Sóc Dominik Haeberlein, nascut l’octubre del 82 a Nuremberg (Alemanya) i visc a Catalunya fa més de 30 anys, i des de fa 14, resideixo a Santa Margarida de Montbui. Estic casat amb la Cristina i tenim dos petits canins, Odin i Nuk.

De professió soc administratiu del ram de finances i per passió soc fotògraf i “crossfiter”. Les dues coses que tenen en comú aquests dos hobbies és que et pots evadir del dia a dia durant una bona estona.

La fotografia que realitzo ara és a concursos, ral·lis fotogràfics, tallers de fotografia, etc., només fa uns 6 anys que la practico. Aleshores em vaig comprar una càmera rèflex d’iniciació i em vaig apuntar a l’Agrupació fotogràfica de la Pobla de Claramunt i de mica en mica vaig anar descobrint el que la fotografia et pot oferir. Crec que, si vols aprendre fotografia, les associacions de fotògrafs són una gran opció per la quantitat de gent amb les diferents experiències i punts de vista que hi ha.

La notícia que m’agradaria llegir a La Veu de l’Anoia i Veuanoia.cat és…

El Tribunal Suprem posa fi a l’índex bancari de l’IRPH on estan atrapades tantes persones i per fi fa justícia per a elles.