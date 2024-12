Montbui invertirà quasi 500.000 € en instal·lacions fotovoltaiques

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui continua apostant per la màxima eficiència energètica en els equipaments municipals. La institució municipal montbuienca invertirà més de 489.000 euros per fer possible una nova instal·lació solar fotovoltaica a Can Passanals i també per ampliar la instal·lació ja existent a l’Espai de Salut i Esport Mont-aQua.

Cal tenir en compte que bona part d’aquesta inversió procedeix d’una subvenció rebuda recentment per part de la Diputació de Barcelona. En concret, la Diputació ha concedit a l’ajuntament montbuienc més de 366.000 euros en el marc de la línia 2 Renovables 2030 del “Programa sectorial de transició ecològica” per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques al poliesportiu Can Passanals i per ampliar la instal·lació ja existent a l’Espai de Salut i Esport Mont-aQua.

En el darrer ple ordinari de novembre es va aprovar una modificació de crèdit necessària per poder efectiva aquesta actuació, mobilitzant una quantitat de fons propis (140.444,89 euros) per poder fer efectiva aquesta actuació.

“72.831,89 euros es destinaran a la instal·lació de Can Passanals i 67.613 euros a ampliar la instal·lació de fotovoltaica a Mont-aQua, que guanyarà 178 kW més als 80 kW existents que genera actualment la instal·lació”, en paraules del regidor de Transició Energètica montbuienc, Adrià Castelltort.