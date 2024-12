El Curset d’Esquí UECANOIA arriba a la 42a edició

Ben segur que al llarg d’aquests quaranta-dos anys de curset són molts els igualadins que en guarden un bon record perquè en algun moment hi han participat. El Curset d’Esquí de UECANOIA ha estat un referent en tots aquests anys pel que fa a l’aprenentatge de l’esquí a casa nostra. Els nens i nenes que hi participen esperen amb il·lusió el retrobament amb els seus companys i companyes i també amb els monitors que any rere any els porten per les pistes del domini esquiable més gran del Pirineu: GRANDVALIRA (Andorra). El tarannà que s’hi respira i el bon fer dels nostres monitors fan que la majoria dels cursetistes repeteixi l’experiència, any rere any.

Aquest curset està pensat per ensenyar a esquiar o millorar el nivell d’esquí dels nens i nenes a partir de 7 anys que s’hi inscriuen. No hi ha edat màxima per participar-hi. Es fan cinc grups diferents amb dos monitors del club en cada un d’ells repartits segons el nivell d’esquí de cada cursetista. La ràtio és de 4/5 cursetistes per monitor. Per complementar la tasca dels monitors, el club també contracta monitors professionals de l’estació de Grandvalira. Les classes es duen a terme durant tot el dia, parant 45 minuts per dinar. L’allotjament el tenim reservat, com cada any, al refugi Aina de Canillo. És un equipament que s’ajusta perfectament a les nostres necessitats.

QUAN ES FA EL CURSET?

La sortida cap a Andorra es fa el dia 26 de desembre a les 17.00 h de l’estació d’autobusos d’Igualada i la tornada serà el dia 31 a les 19.30 h en el mateix indret.

El preu és força ajustat (perquè els 12 monitors del nostre club que hi participen ho fan de manera altruista) i inclou les classes d’esquí, el transport amb autocar fins a Andorra i els autocars de cada dia per pujar i baixar al telecabina de Soldeu des de Canillo, el forfet per als cinc dies, el guarda esquís a la mateixa estació, la pensió completa al refugi, la cursa cronometrada, el pagament als monitors de l’Escola Andorrana d’Esquí, etc. En acabar les classes d’esquí, després de la sessió de dutxes, els nens i nenes participants poden optar per les diferents possibilitats que ofereix el refugi AINA on estem allotjats: cinema en una sala especialment habilitada, jocs de taula diversos, tenis de taula, lectura… També fem alguna visita al poble de Canillo i al seu Palau de Gel. Per tal de facilitar l’organització, tots els participants tenen reservat el guarda esquís al Pla dels Espiolets (Soldeu) de tal manera que només han de dur els seus esquís el primer dia i l’últim. La resta queden guardats a l’estació. El dinar el fem a les pistes amb pícnic i el remuntador per recollir els esquís cada dia el fem des del telecabina de Soldeu. També fem un eslàlom cronometrat en una pista tancada per a l’ocasió. Les places són limitades.

INSCRIPCIONS OBERTES

Les inscripcions estan obertes des del 15 de novembre. Els participants en el curset de l’any passat, com és costum, tenen la plaça garantida (sempre que formalitzin la inscripció dins del mes de novembre). Per als nous participants, les places disponibles s’adjudicaran per ordre d’inscripció a partir del 15 de novembre.

Tota la informació referida al curset es pot consultar a l’apartat d’Esquí Alpí de la pàgina web del club.

Si voleu més informació, truqueu a UECANOIA: Tel. 938032047 de 19h a 21h (laborables) o bé al carrer Sant Magí 28 d’Igualada de 19h a 21h. Via mail a uecanoia@uecanoia.cat. Els pares dels nous participants, abans de decidir si s’incorporen al curset, tenen la possibilitat de concertar una entrevista amb els directors per ampliar-ne els detalls i resoldre tots els dubtes que puguin tenir.

En cas de voler utilitzar aquesta opció, indiqueu-ho en el moment de contactar amb la secretaria de l’entitat.