Montbui completarà el vial per a vianants i bicicletes entre els dos grans nuclis del municipi

L’Ajuntament de Santa Margarida de Montbui va aprovar dijous passat, de forma definitiva, el projecte executiu de la urbanització de la Fase 2 del vial de vianants i bicicletes que unirà el Nucli Urbà i el Nucli Antic del municipi. Aquesta nova via verda enllaçarà des de la zona del Polígon Plans de La Tossa – a l’alçada de la deixalleria – fins a l’accés al Nucli Antic per la plaça de la Sort.

El projecte aprovat contempla una sèrie d’expropiacions, per un valor pròxim als 40.000 euros. El regidor de Transició Digital i Qualitat Urbana montbuienc Javier Moreno, va recordar que “aprovem definitivament la resolució de tres al·legacions presentades sobre aquest important projecte. Volem resoldre les expropiacions d’aquí a finals d’estiu i començar les obres al més aviat possible. Hi ha una subvenció de 330.000 euros del Pla General d’Inversions i també tenim una altra de ben encarrilada de 515.000 euros”.

Mentre es confirma que tot el projecte pugui acabar realitzant-se amb diferents subvencions, des de l’Ajuntament s’ha dotat la partida corresponent amb fons de romanent municipal anar avançant i no haver de renunciar a alguna de les possibles subvencions que farien possible aquest vial de con-nexió entre els dos principals nuclis del municipi.

L’actuació té un cost aproximat de 990.000 euros, una longitud de 950 metres, i permetrà la construcció d’una via per a ús exclusiu de vianants i bicicletes, de tres metres d’amplada, que implicarà els mínims moviments de terres necessaris per fer possible la seva construcció, i que afavorirà la interconnexió entre els dos principals nuclis del municipi. Es tractarà d’una via verda que discorrerà de forma paral·lela al traçat de la carrete-ra C-37, sempre buscant la màxima seguretat per als seus usuaris.