L’Hidrogen verd: la transició cap a un model energètic més sostenible

Autor: Xavier Carles

El canvi cap a un model energètic més sostenible està prenent forma amb projectes innovadors que busquen transformar la manera en què obtenim i utilitzem l’energia. En aquest context, és interessant informar de la creació d’un laboratori de recerca pioner al Campus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Aquest ambiciós projecte, que abasta tant la investigació en hidrogen com en fotovoltaica, té com a objectiu fonamental millorar l’obtenció d’energia mitjançant tecnologies avançades.

La UPC, reconeguda pel seu compromís amb la investigació en tecnologies renovables, va encarregar a Grup Carles la redacció del projecte i la direcció de l’obra per a la creació d’un laboratori que s’ha convertit en un referent a Catalunya. Aquest espai no només és un centre d’innovació i tecnologia per al món acadèmic, sinó també una plataforma per a la col·laboració entre el sector empresarial i la universitat.

L’hidrogen, en el centre d’aquest projecte, és un element clau per al futur energètic. Actualment, el 95% de l’hidrogen utilitzat és de tipus blau, obtingut a partir de gas natural i energia nuclear. No obstant això, la visió de la UPC va més enllà, apostant per l’hidrogen verd, generat a partir d’energies renovables, sent cinc vegades més eficient que els combustibles fòssils i amb l’avantatge de ser emmagatzemat fàcilment.

La Unió Europea té l’ambiciós objectiu d’assolir els 40.000 MW amb hidrogen verd. Actualment, només se’n generen 60 MW d’aquesta font d’energia sostenible. La UPC està treballant activament en el desenvolupament de tecnologies sostenibles per aconseguir hidrogen verd, així com en la seva aplicació com a combustible per a diversos modes de transport, com autobusos, camions, trens i vaixells. A més, s’està explorant com l’hidrogen verd pot contribuir a la descarbonització en altres sectors empresarials i acadèmics.

La solució proposada ha demostrat ser completament sostenible i basada en tecnologies verdes. Les plaques solars instal·lades a la coberta de l’edifici C del Campus alimenten els electrolitzadors, que separen molècules d’aigua en oxigen i hidrogen. Aquest hidrogen verd, obtingut de manera renovable, s’emmagatzema en dipòsits connectats directament al laboratori de recerca d’hidrogen al pis inferior de l’edifici.

L’UPC Hydrogen Laboratory ha començat a operar, consolidant-se com un ‘living lab’ per a la recerca i la innovació en tecnologies de l’hidrogen. Aquesta infraestructura, amb estacions de prova per a equips de diferents capacitats i una cambra ambiental per provar sistemes d’automoció, marca un avenç en la recerca de l’hidrogen a Catalunya. El finançament de més d’un milió d’euros provinent dels Fons Europeus de Desenvolupament Regional (FEDER) avala la rellevància i l’excel·lència d’aquest projecte que és una contribució a la creació de laboratoris pioners. Aquesta iniciativa va més enllà de la col·laboració puntual: és una aposta decidida per liderar la transició cap a una nova era d’energies renovables a Catalunya i més enllà. Com empresa ens enorgulleix de formar part d’aquesta visió i estem compromesos a superar els reptes tècnics i tecnològics per contribuir a un futur més sostenible i net alhora que contribuïm a la construcció d’un futur més sostenible, net i innovador.

La combinació d’hidrogen verd i fotovoltaica en aquest projecte destaca com un testimoni tangible de com la col·laboració entre el sector privat i la universitat pot impulsar canvis significatius cap a una matriu energètica més respectuosa amb el medi ambient. Aquest projecte no només representa un èxit, sinó també un punt de partida per a noves iniciatives que continuaran transformant el panorama energètic a Catalunya i més enllà.