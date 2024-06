Miquel y Costas farà una inversió milionària a les seva paperera de Capellades

Dels 120 milions, gairebé la meitat (57 milions) seran per a millores tecnològiques de la maquinària. En aquest apartat Miquel y Costas preveu ampliar la fàbrica de Capellades, on produeix paper de fumar, entre altres.

El grup Miquel y Costas invertirà 120 milions d’euros en millores tecnològiques i logístiques en els pròxims tres anys. La paperera catalana ha publicat aquest dijous el seu nou pla pel període 2024 – 2026, que també contempla creixement inorgànic, és a dir, noves adquisicions. Els directius de la companyia han explicat que volen ampliar la seva cartera de productes i es fixen en el sector de l’alimentació a Europa. Pel que fa a les inversions, ressalta l’ampliació de la fàbrica de Capellades, on es construirà un magatzem automàtic. Miquel y Costas ha admès que en els últims mesos ha hagut de “redoblar esforços” per reduir els consums d’aigua per les restriccions de la sequera, però ha assegurat que això no ha impactat en la producció.

El pla inversor pel període 2024 – 2026 afecta les diferents fàbriques del grup. L’empresa ha explicat que aquest projecte té com a objectiu “potenciar” nous productes, desenvolupar les infraestructures que facilitin el creixement i impulsar programes mediambientals que fomentin la descarbonització i redueixin costos.

Dels 120 milions, gairebé la meitat (57 milions) seran per a millores tecnològiques de la maquinària. En aquest apartat Miquel y Costas preveu ampliar la fàbrica de Capellades, on produeix paper de fumar, entre altres. Fins a 38 milions seran per a millores logístiques per a tenir més superfície d’emmagatzematge i 25 milions es destinaran a mesures per reduir els consums d’aigua i avançar en la descarbonització de la producció.

Pel que fa al creixement inorgànic que preveuen dur a terme en els pròxims anys, el president de Miquel y Costas, Jordi Mercader, ha assegurat que ho duran a terme “amb prudència” i “sense precipitar-se”. “Donada la nostra posició financera ha arribat el moment de fer un canvi i tenir una actitud més activa en la recerca de potencials compres que incrementin el nostre creixement”, ha dit.

Els directius del grup han assegurat que de moment no tenen cap operació en cartera, però han revelat que pensen més a adquirir una fàbrica i no pas una gran companyia d’Europa -no a l’Estat- i del sector de l’alimentació. “Volem créixer de manera sostenible. Imaginem que tenim un nen petit, no el volem engreixar, sinó fer-lo créixer sa”, ha comparat Mercader. L’última adquisició de Miquel y Costas va ser la firma familiar Clariana el 2018.

La junta general d’accionistes aprova un dividend complementari

Aquest dijous el grup Miquel y Costas també ha celebrat la seva junta general d’accionistes, on ha aprovat distribuir un dividend complementari de 4,9 milions d’euros. El pagament es farà efectiu el pròxim 18 de juliol i anirà a càrrec dels comptes del 2023, que van tancar amb un benefici de 42,7 milions d’euros. En total, el dividend total de l’últim exercici ascendirà fins als 17,4 milions de valor brut.

La junta general d’accionistes també ha aprovat autoritzar el consell d’administració per procedir a l’amortització de les accions en autocartera per un valor màxim de fins al 10% del capital. També s’ha donat llum verda a la modificació dels estatuts per introduir la figura del president d’honor, càrrec que ocupa Jordi Mercader Miró, que va deixar la presidència el juny de l’any passat després de més de trenta anys en el càrrec.