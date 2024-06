Setmana de tornejos nacionals de tennis a La Pobla de Claramunt

Els tornejos tenen una dotació de premis de 2.900 euros cadascun

Des de dimarts 25 fins el diumenge 30, La Pobla de Claramunt acull la fase final dels tornejos masculí Open A&D Immobiliària i femení Open Mediolanum. Les competicions van començar el passat 22 de juny, amb la disputa de la fase prèvia fins el dia 24.

Durant aquesta setmana es disputarà la fase final, amb els millors jugadors i jugadores del torneig competint per un lloc a les finals, que es disputaran els dies 29 – la femenina – i 30 – la masculina -.

Els tornejos es caracteritzen per cuidar especialment els jugadors i les jugadores, segons expliquen els organitzadors, “assegurant així que puguin oferir un espectacle de primer nivell”. Per aquest motiu, incorporen una sèrie de característiques inusuals en tornejos d’aquest nivell, fet que ha valgut excel·lents crítiques per part de participants, públic i patrocinadors.

Aquest any els tornejos compten amb el suport de més de trenta patrocinadors, aconseguint una dotació econòmica rècord per al torneig de 2.900€ actuals. A més, el Club Tennis La Pobla va crear la categoria femenina, equiparant-la en característiques i premis des de la primera edició. Aquest esforç, segons apunten des del club “respon a la ferma creença en la promoció de l’esport femení des de la igualtat i l’equitat”.

Tornejos amb finalitats solidàries

Cal destacar que els tornejos tenen un caràcter especial, ja que tenen una finalitat solidària. En col·laboració amb Mediolanum Aproxima i l’Hospital Vall d’Hebron, durant la setmana es durà a terme una recaptació de fons per al Diagnòstic Genèric de la Hipertensió Pulmonar Infantil. El club ha aconseguit objectes signats per reconegudes figures de l’esport, com Paula Badosa, Aitana Bonmatí, Marina Bassols, Pedro Cachín, entre d’altres, que seran sortejats per a aquesta causa solidària. Tots els fons obtinguts es destinaran exclusivament a aquesta important investigació.