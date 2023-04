Més d’una vintena de marques anoienques participaran al Rec.0

Del 10 al 13 de maig, el barri del Rec d’Igualada tornarà a acollir una nova edició de primavera del festival Rec.0. Un total de 58 adoberies es convertiran en botigues de moda efímeres on s’ubicaran un centenar de grans marques, dissenyadors i marques emergents que faran les seves vendes especials, completant una oferta que permetrà als visitants tenir una visió àmplia i panoràmica de l’actualitat del món de la moda.

Enguany s’incrementa la participació de marques anoienques al circuit Rec.0 fins a arribar a la vintena. Més enllà de les grans marques consolidades com són BUFF, Munich, Sita Murt o Punto Blanco, també es tornarà a comptar amb la presència dels dissenyadors igualadins David Valls i Jordi Rafart, i la dissenyadora de bolsos Núria Morera amb una col·lecció de bolsos fabricats amb pells antigues de més de 50 anys procedents de l’adoberia del seu pare. Boxley, Duuo, Aldo Martins i Ams Pure, que s’entrenen al festival, l’empresa igualadina Kilo Tela, que vendrà retalls de roba, la marca de roba de bany Lia Swimwear i la marca de calçat pierenca Traveta Espardenyes, tornaran a comercialitzar els seus estocs en aquesta edició. Empreses de l’Anoia representant algunes marques i dissenyadors com Pepe Jeans, Don Algodón, Only, Only&Sons, Jack & Jones, Canada House o Javier Simorra.

Les marques anoieques conviuran amb un centenar de marques i dissenyadors com Levi’s, Adidas, Textura, Castañer, Boboli, Nike, Skfk, Kaotiko, Beatriz Furest, Nice Things, Hurley o Volcom. Es pot consultar el llistat complet de les marques del Rec.0 a rec0.com/marques-rec-0/