El Govern protegeix el Museu Molí-Paperer de Capellades com a Monument Històric

El Museu Molí-Paperer de Capellades ha passat a ser Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) en la categoria de Monument Històric. Així ho ha aprovat el Govern aquest dimarts que el considera “un dels béns més rellevants de Catalunya per tractar-se d’un edifici que manté viva la seva funció industrial, que és la que el defineix i li dona sentit”. Per aquest motiu, s’ha decidit dotar-lo de la màxima protecció on també es delimita el seu entorn de protecció. Entre els aspectes que s’han valorat destaca el fet que conserva col·leccions i documentació que el converteixen en un dels centres “més importants d’abast internacional dedicat a l’estudi i difusió del paper en tots els seus àmbits”.

Les diverses exposicions que desenvolupa el Museu Molí-Paperer de Capellades permeten conèixer la història del paper des dels seus orígens fins als processos actuals de fabricació, de la fabricació del paper a mà al seu vincle amb la impremta. A banda de mantenir la tradició de fer el paper a mà, també desenvolupa altres vessants com ara la creació d’una gamma de papers innovadors, els quals responen a la demanda del mercat actual així com la fabricació de papers especials sota encàrrec. Les seves particularitats

El Museu Molí-Paperer de Capellades és un museu secció del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Es tracta d’un equipament viu i actiu que combina la capacitat didàctica i de difusió patrimonial, amb la conservació autèntica de l’edifici i el manteniment del procés manufacturer original, a més de la maquinària de l’època. El museu també alberga un gran nombre de peces de mobiliari, maquinària, i estris d’importància històrica utilitzats per a la confecció del paper. L’edifici manté de forma completa i original les característiques constructives tradicionals dels molins paperers catalans i, a la vegada, introdueix nous elements constructius com ara l’ús de columnes de ferro colat en els pisos superiors, en lloc dels habituals pilars d’obra. Cal destacar les seves considerables dimensions, que el converteixen en un dels edificis paperers més grans de la comarca. Pel que fa a l’entorn de protecció inclosa en aquesta màxima distinció de protecció, s’ha fixat seguint criteris de correcta visualització i integració de l’edifici dins l’entorn urbà on es troba, definit principalment per les finques adjacents i les construccions més pròximes.