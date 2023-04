Esquerra aposta per oferir 150 pisos de lloguer social a Igualada

Esquerra Republicana ha anunciat que generaran 150 pisos de lloguer social a Igualada en els propers anys a través de la rehabilitació dels “més de 2000 pisos buits que hi ha a la ciutat”, en cas d’entrar a govern. Aquesta mesura permetrà “acondicionar pisos, especialment al centre, que ara mateix estan buits o degradats, i oferir una proposta assequible de lloguer a joves i famílies que actualment no ho poden fer”.

El govern municipal no ha generat cap pis de lloguer social en 12 anys

Els republicans asseguren que el govern de Marc Castells no ha generat ni un sol pis de lloguer social en 12 anys i que “no ha fet cap política d’habitatge”, un fet que ha provocat “una manca d’oferta, un preu molt alt i poques perspectives de futur a la ciutat”.

El número dos dels republicans, l’arquitecte Enric Conill, considera que “el govern d’Igualada ha de tenir una voluntat real de repoblar el centre, fet que també revertirà en un benefici per al comerç”. En aquest sentit, Esquerra també recalca una vegada més “la necessitat de dotar-nos d’un nou pla urbanístic” per tenir més eines per construir habitatges i “ajustar l’import de l’IBI als barems de la resta de municipis de Catalunya”.

Recuperar els pisos de la SAREB, repoblar el centre i ajustar el preu de l’IBI

Des d’ERC Igualada lamenten que el govern de Marc Castells no hagi fet cap pas perquè Igualada pugui disposar dels pisos de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) per incorporar-los a l’oferta pública de la ciutat, com han fet altres capitals de comarca com Vilafranca o Manresa.

“Aquests pisos van ser rescatats amb diners públics, i cal que l’Estat els cedeixi als ajuntaments per què els pugui posar a disposició de la ciutadania”, recalca Vergés.

El 45% dels joves vol marxar d’Igualada perquè no té “ni feina ni habitatge”

El 45% dels joves de la ciutat vol marxar perquè no té ni feina ni habitatge segons explica el pla local de joventut elaborat pel propi ajuntament d’Igualada. Davant d’aquest fet, des d’Esquerra consideren que “estem pagant la inacció municipal i per això volem oferir oportunitats a les famílies d’Igualada i al jovent.

Des d’ERC expliquen que “tenim propostes que ja són realitat en altres ciutats i que han funcionat molt bé”. Entre ells, citen els casos de “l’ajuntament de Sant Boi de Llobregat, que destina 37.600€ per cada pis rehabilitat, Vic destina 220.000€ per rehabilitar pisos buits i degradats i destinar-los a lloguer social, Mataró que ha aplicat bonificacions del 70% de l’IBI i fins al 95% de la plusvàlua, Sitges destina 2’1 milions d’euros de fons municipal en ajuts al lloguer, Reus destina 450.000€ en rehabilitació de pisos per destinar-los a lloguer accessible. També ho fan municipis com Mataró, Valls, Figueres, etc” i alhora recorden que a part d’això hi ha molts municipis que també prenen més mesures en matèria d’habitatge com l’ajuntament de Santa Susanna (3.500 habitants) que construeix 30 pisos de lloguer social per a joves, Salt (30.000 habitants) signa la compra de 33 pisos per destinar-los a ús social, la Sareb cedeix 17 pisos a l’Ajuntament de Granollers durant 4 anys per a lloguer social”. Finalment des d’ERC expliquen que “malauradament el govern municipal està a anys llum de totes aquestes ciutats en matèria d’habitatge”.