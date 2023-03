Més de 1200 persones han participat a la Caminada Solidària que aquest diumenge, 19 de març, ha servit per inaugurar l’Anella Verda de la ciutat d’Igualada. La caminada organitzada per l’Ajuntament conjuntament amb les entitats Afauria i Dispiera ha servit per recaptar fons per a les dues entitats. La caminada, que s’ha iniciat a dos quarts de deu del matí davant l’alberg de Cal Maco, ha permès, per primera vegada, completar el recorregut de 13km d’aquest circuït, a tocar de la natura, que envolta la ciutat d’Igualada.

L’últim tram que s’ha fet de l’obra ha estat el que uneix les Maioles amb l’Escola Dolors Martí on s’ha ubicat “El Mirador de la Tossa” que, amb un marc de ferro, perme’t al caminant fer-se una fotografia a mb la muntanya de la Tossa de Montbui. Davant d’aquest marc s’hi ha ubicat un suport per col·locar-hi el mòbil i que la fotografia quedi perfectament enquadrada.

A la vegada, a les 10 del matí s’ha iniciat una segona caminada, aquesta de 6km, pel circuït inclusiu de 6km per aquelles persones amb mobilitat reduïda.

La inscripció de 2€ es destinarà a les entitats organitzadores que van proposar de realitzar aquesta caminada per dotar d’activitats d’oci i natura els caps de setmana per aquelles persones joves amb algun tipus de discapacitat. Tots els participants inscrits han rebut una samarreta commemorativa.

L’Anella Verda

El projecte de l’Anella Verda d’Igualada es va iniciar l’any 2013 amb l’objectiu de crear un recorregut natural que permetés recórrer a peu o amb bicicleta la ciutat i gaudir del seu entorn. Un recorregut que ha recuperat i integrat la natura a la ciutat, amb espais tant emblemàtics com les guixeres, que ha valgut diversos premis d’arquitectura i paisatgisme al projecte, així com també el recorregut al costat del riu Anoia, o del tram de les Maioles.

Uns espais que s’han posat en valor, essencials per la salut, benestar físic i mental que permeten el contacte directe amb la natura caminant i fent salut.