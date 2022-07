Marc Castells es mostra satisfet, però escèptic, amb el soterrament de l’estació

L’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha valorat amb satisfacció la recent presentació de l’Estudi Informatiu del projecte de supressió del pas a nivell, integració urbana i ampliació de l’estació per part de la Generalitat de Catalunya. Castells ha explicat que des de l’Ajuntament es “valora de forma molt positiva aquest anunci que suposarà un gran canvi per la ciutat d’Igualada i donarà resposta a una demanda llargament reclamada per la ciutat suprimint el pas a nivell de l’estació”. Castells, però, ha afegit “que cal mirar amb escepticisme l’anunci i seguir treballant perquè la Generalitat l’executi tal i com es contempla. ja que històricament s’han fet anuncis similars que no s’han realitzat”. L’alcalde ha afegit que en l’actual projecte “s’ha avançat més que mai, hi ha el finançament per executar-lo reservat per aquesta obra i sembla que serà la definitiva”.

L’estudi de la supressió del pas a nivell proposa el soterrament de la via, modificant la rasant actual i iniciant la cobertura del túnel fins la nova estació d’Igualada que serà soterrada, accessible i estarà ubicada al mateix punt que l’actual. Aquesta important actuació, que suposarà dos anys d’obres, permetrà guanyar un espai que fins ara ocupa la infraestructura ferroviària. L’objectiu principal, amb el què han treballat els paisatgistes de l’empresa Batlle i Roig, és el de donar continuïtat al passeig de Jacint Verdaguer més enllà a l’avinguda de Pau Casals al mateix temps que s’incorporen a l’espai públic els elements superficials de la nova estació ferroviària.

Una altra de les importants millores d’aquest projecte és la creació d’un un aparcament soterrat en dos nivells amb 325 places per vehicles i un espai d’estacionament segur per a bicicletes i vehicles. Castells ha destacat que aquesta nova zona d’estacionament “serà àmpliament usada ja que donarà servei a l’estació alhora que també al Centre d’Atenció Primària del Passeig i a l’edifici de la Policia Local que suposen un pol d’activitat molt important a la ciutat”.

El projecte vol promoure la intermodalitat amb altres mitjans de transport i reforça la integració amb l’estació d’autobusos per facilitar les conexions entre les diferents línies de transport públic que donen servei a Igualada i a la Conca d’Òdena.

La línia de ferrocarril d’Igualada-Barcelona no es suprimirà

Per altra banda, Marc Castells ha assegureat que la línia entre Igualada i Barcelona no es suprimirà. Castells ha explicat que la informació publicada en el mateix estudi dels Ferrocarrils de la Generalitat és una proposta a molt llarg termini i que des de la direcció dels Ferrocarrils de la Generalitat s’ha dit que serà un tema a consensuar amb el territori. Castells ha assegurat “que aquesta supressió no es produirà mentre jo sigui alcalde, ja que defensarem la línia i seguirem treballant per aconseguir que el temps de trajecte pugui ser el menor possible”.

En aquest sentit, Igualada Som-hi recrimina a l’alcalde que els acusi de fer política partidista per alertar que l’estudi de FGC preveia aquesta circumstància, i asseguren que “el nostre grup li vam comunicar aquest fet de manera privada a l’alcalde abans de fer el comunicat de premsa”. Des d’Igualada Som-hi també recoreden que ” de moment cap membre de FGC, ni tampoc la seva presidenta, desmentit que es pugui arribar a fer el transbordament, malgrat el que ha afirmat l’alcalde d’Igualada”.