Maquillatge i Visagisme: Tot allò què necessites saber

La combinació perfecta per aconseguir un estil únic i personal

El maquillatge és l’art de combinar els cosmètics, les tonalitats i les textures per aconseguir l’efecte desitjat mostrant el millor de cada fisonomia. El visagisme fa referència a l’estudi individualitzat de cada rostre, que combinat al maquillatge permet personalitzar al màxim el resultat final, aconseguint que cada persona se senti còmoda amb l’estil que més l’afavoreix.

Amb aquestes tècniques s’aconsegueix que cada pell, cada personalitat i cada fisonomia tinguin el seu propi estil, basat en els colors que millor harmonitzen el rostre, adaptant-se a les faccions i l’edat per obtenir un resultat ideal. Tant pot ser una opció per al dia a dia com per moments especials i únics en els quals una persona vol sentir-se bé amb ella mateixa.

Per què és important deixar-se aconsellar per professionals de l’estètica a l’hora de maquillar-se?

L’assessorament per part de maquilladors i maquilladores professionals, amb coneixements de visagisme permet estudiar l’estil de cada persona, utilitzar les millors tècniques de maquillatge i també fer-ho amb productes de la màxima qualitat. Aquests productes tenen una major durada i un efecte de “segona pell” que aconsegueix integrar de forma natural el maquillatge sobre la pell per obtenir el millor resultat.

Avui dia, en el món de la cosmètica decorativa les tendències i tècniques evolucionen amb molta més freqüència que abans. Existeixen maquillatges adequats per l’hivern o per l’estiu, per exemple. Els professionals treballen amb la morfologia de cada rostre i adapten el maquillatge a la personalitat de cada persona. S’utilitzen maquillatges híbrids que s’adapten molt bé a la pell.

En l’actualitat, existeixen tractaments previs que permeten realçar faccions i aconseguir un efecte lifting previ. Un dels més impactants és el tractament de bioluminiscència realitzat el mateix dia del maquillatge, aconseguint un resplandor radiant i un efecte lifting. Existeix la possibilitat d’assessorar a aquelles persones que vulguin maquillar-se elles mateixes a casa, ja sigui en el dia a dia com en moments especials.

Escollir els millors productes amb assessorament professional

A l’hora d’escollir un maquillatge, és important estar assessorat per una maquilladora i visagista que pugui aconsellar sobre el producte més indicat per cada persona i cada tipus de pell i personalitat. El resultat final d’un maquillatge depèn molt dels instruments utilitzats i del tipus de producte emprat.