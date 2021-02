“Mambamba”, un concert memorable i d’alta volada al Kiosk del Rec

A propòsit d’aquesta prometedora nova etapa del Kiosk del Rec, aquest ampli espai a la llera del riu i amb una oferta musical d’excepció i unes plurals actuacions endemés de bona cuina; acaba d’estrenar el 2021 amb una més que suggeridora programació musical -amb onze esdeveniments- que anirà de l’hivern a la primavera tot presentant autors i intèrprets locals i també nacionals. I, és en aquesta línia que una de les actuacions d’alta volada ja va tenir lloc la setmana passada, amb el concert “Mambamba”, del cantautor senegalès Bamba Khadim; una intervenció -respectuosa amb totes les mesures i protocols de seguretat- que va valer-se d’una entusiasta concurrència de públic.

Bamba Khadim i Moussa Ganacko, a la percussió, van conformar un magnífic duo per a interpretar les mateixes peces musicals del seu primer LP, “TEP TEP”, altrament, “Pas a Pas”, enregistrat el 2019. La posta en escena de tots els temes, al decurs d’una hora i mitja, va ser del tot impol·luta i amb una formidable connexió amb tots els assistents. Endemés, tot i tractar-se d’unes cançons escrites en woolof, la llengua nativa de l’ètnia woolof del Senegal, en la majoria de les ocasions aquestes peces no necessitaven de la comprensió de la lletra perquè en si mateixes enganxen … i molt!

“Mambamba” d’aquest artista senegalès, establert a les nostres contrades, és un projecte inspirat en el worldmusic, o música universal i global i integradora de composicions tradicionals, folklòriques i ètniques amb gèneres estrictament locals, on s’hi acoblen les seves arrels culturals amb altres ritmes com el reggae o el blues del desert. En suma, en conjunt unes peces musicals que flueixen en la seva continuïtat i ens transporten bo i invocant velles i sàvies creences de l’hinduisme i el budisme; efectivament, l’espiritualitat de moment ho és tot per aquest músic format com a busker, o músic de carrer, que ha ofert incansable i tenaç nombroses actuacions en el seu caminar per Occident.

Amb una trajectòria més que consolidada, doncs, les composicions de Khadim estan intrínsecament lligades a les seves vivències i experiències, un llegat que es fa del tot palès en les lletres escrites en aquell woolof que el va bressolar i que tant estima. Això és, l’harmonia i consonància de les seves cançons en cap cas no poden deslligar-se de la seva trajectòria vital, perquè el que Khadim viu ho trasllada a la seva música tot despullant els seus anhels i les seves passions. La seva, avui prou vasta, producció aplega unes lletres nodrides d’esperança i valentia, alhora d’una plena creença; al capdavall, un oportú convit a una inhalació de concòrdia universal i de pau.

Des d’un àmbit estrictament professional, la seva producció abasta el seu primer LP, “TEP TEP”, altrament, “Pas a Pas”, gravat en directe, per a aprofitar l’energia del moment, a l’Studio13 d’Igualada, de la mà de Quico Tretze i acompanyat pel músic senegalès Moussa Ganacko, a les percussions, reforçant les arrels ancestrals d’aquestes cançons. En aquesta publicació, Khadim deixa fluir pregonament la seva espiritualitat mentre abraça aquells batecs temàtics que més el preocupen, el motiven i -com no!- el transporten; tot des d’aquell tarannà pacífic i plàcid que defineix la seva visió positiva de la vida.

I, emmarcat dins d’aquest projecte “Mambamba”, l’artista acostuma a oferir concerts amb un elevat segell urbà -mai millor dit- pels carrers de diferents ciutats, allà on l’empeny el seu esperit busker; essent aquest itinerari de carrer el que l’ha fet summament popular en diverses ciutats europees fins guanyar-se un gran nombre d’admiradors i seguidors. Tanmateix, són les seves presentacions en directe, en grans escenaris, les que acullen formats indistints, però és el concert en solitari, amb guitarra i veu, aquell que regala una nova dimensió de la seva música i desperta el major enardiment dels seus fans.