L’igualadí Javier Recio, candidat per l’Anoia dels Comuns a les Eleccions al Parlament del 12M

Una dotzena de candidats i candidates del Penedès, set dones i cinc homes, s’integren a les candidatures de Comuns Sumar a les eleccions al Parlament de Catalunya del 12 de maig per les circumscripcions de Barcelona i Tarragona. Es tracta d’un conjunt de persones molt arrelades al territori, moltes d’elles amb experiència de gestió, vinculades a moviments associatius i sindicals, i altres molt joves que demostren que l’edat no és cap impediment per a la participació política, sinó tot el contrari.

En l’acte que va tenir lloc dimecres a l’Estació d’Autobusos d’Igualada, el coordinador territorial de Comuns al Penedès, Ramon Arnabat, ha recordat el maltractament que el Penedès ha patit reiteradament pel que fa a les inversions del Govern de la Generalitat, ja que rep la meitat del que li correspondria pel pes econòmic i poblacional del territori. En aquest sentit, ha destacat que els Comuns treballaran per revertir aquesta situació en un futur govern progressista de Catalunya després del 12-M.

Javier Recio, candidat dels Comuns per l’Anoia i nº38 en la llista per Barcelona, ha intervingut per parlar de connexions i mobilitat. Argumenta que estudiants i treballadors que fan el trajecte diari Igualada-Barcelona mereixen un transport públic de qualitat, i la Hispano i el Carrilet són serveis antiquats que no estan adaptats als objectius de mobilitat sostenible i eficient que requereixen el context actual. També, ha posat en valor «l’empoderar a les persones perquè siguin decisives en el debat públic. Les persones no han de ser meres receptores d’unes polítiques públiques decidides des de dalt, sinó que han de tenir veu i ser al centre d’aquestes polítiques». Pel candidat jove d’Igualada, les i els Comuns lluitaran «pels serveis públics, l’habitatge digne, les pensions, la transició ecològica, la igualtat real entre homes i dones, i les societats obertes, diverses i tolerants. En suma, Javier Recio està convençut que ningú ha de quedar enrere, perquè «la militància per les causes justes són una filosofia de vida i de fer vida».

Recio agraeix la confiança depositada en ell per representar als Comuns de l’Anoia i donarà veu a les problemàtiques i demandes reals de la comarca, en particular les d’Igualada, des de la mirada del jovent.