Igualada presenta els Reptes Esportius Primavera per a infants i joves de la comarca

El Consell Esportiu de l’Anoia amb el suport de l’Ajuntament d’Igualada fa una aposta ferma per l’esport popular amb la iniciativa dels 'Jocs Joves i Jocs d’Infants' el mes de maig

L’activitat promoguda pel Consell Esportiu de l’Anoia forma part de l’estratègia de la Unió de Consells Esportius de Catalunya per augmentar la pràctica esportiva entre infants i joves, i fomentar els hàbits saludables i l’activitat física, especialment, entre aquells col.lectius que no fan esport de manera habitual.

Amb aquesta iniciativa, destinada a infants i joves entre el 2006 i 2020 de la comarca, es vol fomentar l’accés a la pràctica esportiva entre els nens i nenes practicant diferents tipus d’esport, jocs i activitats, a més de promocionar l’educació, la integració i la cohesió social a través de l’esport.

L’activitat tindrà a lloc els dies 2 i 3 de maig, al Complex Esportiu Les Comes d’Igualada, en horari de matí, per tal de donar resposta a la necessitat de moltes famílies durant els dies festius als centres educatius, alhora que s’ofereixen activitats ludicoesportives per a infants i joves. Així doncs, els Reptes Esportius Primavera es divideixen en dos grups: Jocs X Infants, per a infants nascuts/des del 2012 al 2020; i Jocs X Joves per a joves nascuts/des del 2006 al 2011.

Durant els dos dies es duran a terme diferents activitats per a cada franja d’edat com esports d’associació: futbol sala, bàsquet, handbol, vòlei…; jocs tradicionals i cooperatius per als infants, o jocs aquàtics i alternatius per als joves, entre moltes altres activitats. . Es tracta d’una iniciativa que funciona a d’altres països europeus com són Itàlia o els països nòrdics, i que la presidenta del Consell Esportiu explica “des de que som vicepresidents del CSIT, associació mundial d’esport popular, estem compartint i treballant molts projectes amb d’altres ciutats del món per a fomentar l’esport i reduir el sedentarisme especialment entre joves. Aquest projecte és una mostra d’aquesta col.laboració internacional”.

La regidora d’esports d’Igualada i presidenta del CEA Patrícia Illa és la primera persona de tot l’estat en formar part de la junta d’aquesta associació mundial per a promoure l’esport per a tothom. Durant aquest mes de març, a més a més, tindrà lloc el primer Comitè Internacional on es presentaran diversos projectes, així com iniciatives en clau de país i de l’Anoia.

Les inscripcions tant a Jocs X Joves com a Jocs X Infants ja es poden realitzar al web www.ceanoia.cat fins al 24 d’abril de 2024.