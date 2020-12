L’Igualada Rigat guanya i surt de les posicions perilloses de l’OK Lliga

IGUALADA RIGAT 5

CH MATARÓ 1

Tot i el 5 a 1 no va ser un partit plàcid pels de Francesc Linares. El visitants es van avançar molt d’hora amb un gol d’Ollé. Per sort el 0 a 1 només va durar 1 minut en el marcador. Va ser el temps que va necessitar Bernat Yeste per tornar a demostrar el seu estat de gràcia quan va caçar un rebuig del porter per fer l’empat. Yeste va acabar la feina en només 48 segons. Perquè el jove del planter també va ser l’autor del 2 a 1 quan va desviar un tir exterior. Cinquè partit consecutiu que Yeste marca un o més gols . I ja en porta 8. Amb el 2 a 1 es va acabar la primera meitat.

La segona va començar molt millor. Només arrencar (es portaven 2 minuts i mig) Ton Baliu va fer el 3 a 1 recollint el rebot d’una bola exterior de Tety Vives i col·locant-la per dalt. L’IHC tenia a les mans acabar de trencar el partit. Però no ho va poder fer fins 13 minuts després quan Palau va acabar amb encert una contra amb el capità. Amb el 4 a 1 el Mataró va baixar una mica la intensitat i els arlequinats van dominar més clarament els últims minuts. I encara van ampliar una mica més el marcador amb una canonada de Bars des de la frontal que va treure la pols de l’escaire.

Ara amb el botí d’aquests 10 punts, patits i lluitats com mai, els “rigats” disposaran d’una setmana sencera per afrontar el pròxim partit, diumenge a l’Oliveras de la Riba, contra el Voltregà.