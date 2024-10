L’Igualada Rigat empata en el darrer amistós abans de començar la temporada

L’Igualada Rigat va tancar la seva pretemporada amb un empat a zero a Les Comes davant el Recam Làser Caldes aquest passat dissabte. Els homes de Marc Muntané, encara amb les baixes de Roger Bars i Joan Ruano, van jugar un partit seriós on només la manca d’encert de cara a porteria va evitar la victòria arlequinada.

Els igualadins van sortir ben plantats en defensa, tònica habitual d’aquest inici de curs 2024/25, i van començar dominant el joc tot i que el Caldes també va voler mostrar el seu joc a Les Comes. Al cinquè minut de joc una falta de Marc Rouzé va tallar un contraatac de l’equip visitant que l’àrbitre va castigar amb falta directa. Guillem Torrents es va fer gran davant Marc González i el davanter del Caldes no va poder trobar el gol.

Els minuts s’anaven consumint i les ocasions, tot i que tímides, arribaven a ambdues porteries. Al minut 17, una bona acció de Miguel Cañadillas va provocar una targeta blava que va donar l’opció d’obrir el marcador a Biel Llanes des del punt de la falta directa; el de Castellnou de Seana ho va fer perfecte, però la seva rematada es va estavellar al ferro de la porteria d’Arnau Martínez.

L’Igualada Rigat tampoc va poder trobar el gol en els dos minuts de superioritat numèrica i just quan recuperava el cinquè jugador el Caldes, una nova blava, en aquest cas sobre Joel Roma. Marc Rouzé va assumir la responsabilitat, però el seu xut va sortir massa centrat i no va poder superar el porter rival. Els de Marc Muntané van generar perill en el power-play, però sense encert a la porteria calderina.

A la segona meitat tots dos equips van seguir amb la dinàmica de partit tàctic, habitual tant en Marc Muntané com en Eduard Candami, dos entrenadors molt metòdics i estratègics. La lectura principal del partit va ser que l’Igualada Rigat és un equip amb un gran bloc defensiu però que, en una lliga que s’endevina igual o més ajustada que la temporada passada, ha de millorar la punteria de cara a porteria si vol lluitar per grans objectius.

El proper cap de setmana arrenca l’OKLiga 2024/25 i ho farà al Pavelló de Les Comes amb un autèntic partidàs: Igualada Rigat – Reus Deportiu Virginias, diumenge 13 d’octubre a partir de les 18h. Els del Baix Camp arriben després de caure a la final de la Supercopa per la mínima davant el Barça. Serà una primera prova de foc per veure aquest renovat Igualada Rigat amb la pressió de l’OKLiga i d’un rival d’entitat al qual ja van superar a la Lliga Catalana per 2-6 al Palau d’Esports de Reus.