Calaf delega el servei de recollida d’escombraries a la Mancomunitat de l’Alta Segarra i obre la porta a que els municipis veïns s’hi sumin

El passat 30 de setembre es va fer una nova sessió plenària ordinària de l’Ajuntament de Calaf. Un dels punts més rellevants del Ple va ser la delegació a la Mancomunitat de l’Alta Segarra de la competència per a la prestació del servei de recollida d’escombraries porta a porta amb els vots a favor de l’equip de govern, l’abstenció de Junts i els vots en contra de Sumem.

Actualment, l’Ajuntament de Calaf gestiona per si mateix i amb mitjans propis el servei. La proposta pretén que a partir d’ara, aquesta gestió l’assumeixi la Mancomunitat, que es dotarà de mitjans tècnics i humans per poder prestar el servei i permetre que altres municipis de l’Alta Segarra – que actualment tenen el servei delegat al Consell Comarcal de l’Anoia – també puguin fer el canvi.

Els grups de l’oposició es van mostrar prudents amb aquesta decisió. Per part de Junts van voler saber com afectaria aquest canvi al servei actual pel que fa a preu, tipus de recollida, etc, i si a l’Ajuntament de Calaf això li suposaria una despesa extra de personal, maquinària, etc. Per part de Sumem, Josep Casulleras, va alertar que fer aquest canvi és posar-se en un “embolic” i que suposarà un “error” i una “despesa extra per Calaf”. L’alcaldessa, Montse Masses, va aclarir que cada municipi – inclòs Calaf – continuaria aplicant les seves tarifes i tipus de gestió com fins ara, i que a priori, això no hauria de suposar cap cost ni feina extra a Calaf, ja que la Mancomunitat absorbirà el personal actual que presta el servei del porta a porta a Calaf i posarà una persona administrativa extra.

Modificació de crèdit per a la millora de la xarxa d’abastament d’aigua

D’altra banda, al Ple també es va aprovar una modificació de crèdit per valor de 578.394 €. La major part d’aquests diners que s’incorporen al pressupost vigent del 2024 és per a la millora de la xarxa d’abastament de l’aigua – 492.000 €, provinents d’una subvenció de la Diputació de Barcelona – i per al proveïment de l’aigua potable -75.394,20 € -. En aquest sentit, el regidor de Medi Ambient, Roger Rotés, va explicar que s’actuaria en tres fases: primer amb el canvi de comptadors digitals; posteriorment, amb la detecció de punts de fugues i pèrdua d’aigua i, finalment, amb la reparació d’aquests punts. A més, va recordar que tots aquests treballs i els ja iniciats suposaran destinar fins a 1M d’euros en la millora de la xarxa d’aigües. Joan Caballol, de Junts per Catalunya, va preguntar si aquestes millores suposarien una rebaixa del cost de la tarifa i Rotés va explicar que en un inici no, però que es comprometien a fer un estudi tarifari de l’aigua abans d’acabar el 2025. En aquest punt, també es van incloure 1.000 € per activitats d’Igualtat i 10.000 € per contenciosos. En aquest sentit, Sumem va votar en contra d’aquest punt, no per l’aigua, sinó pel poc detall dels altres canvis, i Junts es va abstenir.

Finalment, en aquest Ple també es van aprovar: un projecte executiu per millorar l’eficiència energètica i les instal·lacions del pavelló de Calaf; l’actualització de l’inventari municipal de béns i drets; les persones representants del Consell de la Gent Gran de l’Anoia; un conveni d’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de l’Anoia, per actuacions en el marc del programa treball i formació per fomentar l’ocupació i una moció per combatre la multirencidència delictiva per part dels tres grups municipals.