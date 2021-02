L’Escola Maria Borés presenta el seu Programa de Cultura Emprenedora

El dimecres dia 27 de gener l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt va assistir a la presentació, via videoconferència, de les cooperatives creades per l’alumnat de 5è de primària d’Escola Maria Borés i emmarcades dins el Programa CUEME. Aquestes s’anomenen AMENABO i 10Coopebores, totes dues fabricaran productes artesanals com ara espelmes i pals d’encens, que posteriorment vendran al mateix municipi.

Per segon any consecutiu l’escola participa en el Programa de Cultura Emprenedora a l’Escola de la Diputació de Barcelona, gestionat en aquest cas pel Consell Comarcal de l’Anoia i amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Pobla de Claramunt. Des de l’ajuntament van participat en la reunió l’alcalde, Antoni Mabras, la regidora d’Ensenyament, M.Pau Castaño, i la tècnica d’Ensenyament, Mercè López. Com a representant del Consell Comarcal de l’Anoia hi va ser Meritxell Gallego.

Amb aquesta iniciativa les nenes i nens de 5è de primària aprenen a adquirir competències que potencien el treball en equip, la creativitat i la imaginació. És també una experiència totalment vivencial del procés de creació d’una Cooperativa, perquè hauran de passar per diferents fases al llarg del curs, com ara la seva constitució, el disseny de la seva imatge, la creació d’un prototip, calcular costos, etc. Finalment vendran els seus productes i faran una donació de part dels beneficis a una ONG.