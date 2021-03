L’Escola Gabriel Castellà tornarà a tenir cuina pròpia el proper curs

L’Escola Gabriel Castellà tindrà cuina pròpia de cara al proper curs i oferirà un menjador escolar de plena qualitat als seus alumnes. Així ho ha anunciat el grup municipal d’Igualada Som-hi. El regidor portaveu de la formació, Jordi Cuadras, explica que “durant dos mesos hem estat fent un treball conjunt amb les mares i pares i la direcció del centre per trobar la manera de fer possible aquesta inversió. Ens semblava una qüestió de justícia aconseguir que, a partir d’ara, el Gabriel Castellà ofereixi el servei de menjador en igualtat de condicions respecte la resta d’escoles públiques d’Igualada que ja fa anys que disposen d’una cuina pròpia, excepte l’Ateneu que té un càtering calent diari”.

Igualada Som-hi ha negociat amb el govern de Junts per Igualada la inversió de 75.000 euros que quedarà aprovada al Ple d’aquest mes de març per fer possible les obres. Durant les darreres setmanes, tècnics de l’Ajuntament han estat avaluant les necessitats i el projecte necessari per dotar l’escola d’una cuina. De fet, el centre ja té un espai per ubicar-la, el que pot simplificar les obres que haurien d’estar enllestides per iniciar el proper curs escolar.

El president de l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’Escola Gabriel Castellà, Bernat Ferrer, explica que “estem molt contents perquè estem convençuts que les nenes i els nens notaran una gran millora. A més, pedagògicament parlant, poder disposar d’un cuiner o cuinera al centre també donarà molt de joc a l’equip de mestres per poder treballar aspectes relacionats amb l’alimentació. Un equip de mestres, cal recordar-ho, que ha estat guardonat amb el Premi Ensenyament 2020 de Foment del Treball.”