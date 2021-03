El pàrquing de l’edifici del 092 serà un punt de vacunació dins del cotxe

A partir de dilluns l’Ajuntament d’Igualada cedirà tot l’aparcament de l’edifici del 092 al CatSalut per tal que s’hi pugui col·locar un punt de vacunació “Vac-Auto” i es pugui convertir en un punt de vacunació massiva. ­­

En la presentació de la cessió d’aquest espai, l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, ha demanat celeritat als estaments superiors en la campanya de vacunació. Castells ha assegurat que aquesta és l’única forma de poder erradicar la COVID-19 tal i com s’ha vist en l’Hospital o en les residències on “l’afectació de la malaltia gairebé ha desaparegut un cop treballadors i usuaris han estat vacunats”. En la mateixa línia, Marc Castells ha instat a la població a no tenir por de les vacunes i a participar de la vacunació quan siguin cridats.

Castells ha recordat que vacunar dins mateix dels automòbils és una manera ràpida i efectiva d’avançar en el procés de vacunació i amb la cessió de l’espai del pàrquing de l’edifici del 092 Igualada està preparada per quan això sigui possible.

Aquest espai, adjacent al mòdul que s’ha instal·lat al costat del CAP Anoia, facilita que les persones que tenen mobilitat reduïda puguin ser vacunades dins del mateix cotxe i que tothom qui rebi la vacuna disposi d’espai per poder esperar-se els 15 minuts necessaris després de l’administració de la dosi per realitzar un control del ciutadà vacunat i assegurar que no apareixen reaccions.

A banda la cessió d’aquest espai permet separar la vacunació de la resta d’activitats diàries que es segueixen realitzant al CAP cada dia.