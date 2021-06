L’Escola Emili Vallès i Les Comes ja tenen instal·lades les plaques fotovoltaiques

Aquest dies ha finalitzat la instal·lació de les plaques fotovoltaiques situades a la teulada de l’escola Emili Vallès i al complex esportiu de Les Comes, dues instal·lacions importants tant per la seva localització en edificis concorreguts com pel seu volum.

Com sempre, es tracta d’una instal·lació d’autoconsum, és a dir, que l’edifici genera la totalitat, o una part, de la energia que consumeix gràcies a la energia solar i de forma completament neta i sostenible. També afavoreix la reducció de la petjada ambiental de la ciutat reduint el CO2 emès a l’atmosfera i fa la ciutat més sostenible.

El regidor de Sostenibilitat, Miquel Vives ha posat en valor “el gran impuls en l’ús d’energia d’autoconsum per part del govern de la ciutat amb dues clares avantatges: la reducció de costos per l’ajuntament en compra d’energia elèctrica i la reducció de la petjada ecològica (l’impacte en la natura de l’activitat humana) generada per Igualada”.

Vives ha destacat també la voluntat pedagògica d’aquestes instal·lacions que s’han prioritzat en llocs on, a banda de la reducció de costos i la lluita contra el canvi climàtic, també es pot fer una “visibilitat didàctica i pedagògica per la societat, ja siguin els usuaris dels equipaments esportius o els alumnes que veuen com la seva escola disposa de plaques fotovoltaiques per generar energia neta”.

Ara que ja fa un any que les plaques de l’Espai Cívic Centre estan en funcionament, Vives ha volgut remarcar la ferma aposta del govern per “potenciar el patrimoni verd de les ciutats i la lluita contra el canvi climàtic que millora, també, la qualitat de vida dels seus ciutadans.” Des de l’Ajuntament, ha conclòs Vives, “entomem el repte de fer la ciutat sostenible i, alhora, amable amb les persones”.