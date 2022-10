L’Editorial: Respecte al poble

El que està passant aquests dies en la política catalana és inacceptable i denunciable. Mai s’hauria d’haver arribat a aquestes alçades, que provoquen la riota de molta gent que no li vol cap bé ni al nostre país, ni a la nostra cultura, ni a la llengua amb la qual escrivim i parlem. La situació és, francament, decebedor, i per a res els qui la protagonitzen -tots- estan a l’altura del què mereix Catalunya.

Just quan es compleixen, demà, cinc anys de l’1-O, el govern “independentista” de tots els catalans ens ofereix un vodevil digne de la pitjor tele-escombraria. Una manca immensa de respecte al poble, al qual, dona aquesta sensació a molta gent, els importa un rave sempre i quan no perdin la cadira i el sou. Patètic tot plegat.

El país, certament, viu en un moment delicat. De fet, viu en situacions similars des de 2008, encadenant una i altra vegada episodis crítics que d’altres territoris de l’Estat -i d’Europa- també viuen, sense haver passat per cap “procés sobiranista”. No és, aquesta, doncs, la causa dels mals que té Catalunya. Vivim en un món global, i el que necessitem són autoritats públiques que estiguin a l’alçada per a combatre els problemes amb cap i fermesa, no amb l’estómac i la foto. N’havíem tingut, a Espanya i a Catalunya. Ara sembla que no. A la vista està. I és una llàstima.

Convé posar ordre. Convenen polítics de debò al davant de les nostres institucions. Convé refer la política per apropar-la de nou al poble, perquè, llei en mà, és indispensable per a moure el país. D’ella depenen moltes decisions cabdals per al futur de la societat i l’economia. Tot això no es pot fer si damunt l’escenari hi ha comèdies cada dia.

Cal menys soroll i més treballar. I complir el programa electoral, que era molt clar -molt- i és el que van votar els ciutadans. Així de simple i així de difícil. I si algú no s’hi atreveix, o no pot, o no vol, que passi el següent.