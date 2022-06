L’atur i la seguretat ciutadana, els principals problemes a Igualada segons una enquesta de la Diputació

La Diputació de Barcelona ha fet públic, recentment, del Dibaròmetre, l’enquesta sobre la percepció ciutadana de diferents aspectes en tots els municipis de la demarcació de Barcelona.

Segons aquesta enquesta, entre els cinc problemes més greus del municipi hi ha l’atur, la seguretat ciutadana i la neteja. A més, entre els serves menys ben valorats, hi ha l’accés a l’habitatge i les oportunitats de feina, que es puntuen amb un 4,4 sobre 10, i en tercer lloc hi ha l’aparcament, amb una valoració de 5,2. A l’altra banda de la balança, entre els serveis més ben valorats hi ha la recollida d’escombraries i l’enllumenat, amb un 6,9 sobre 10 i la neteja de la ciutat, amb un 6,4.

En termes generals, hi ha un 80% d’igualadins que estan bastant o molt satisfets de viure a Igualada, mentre que un 11% ho estan regular i un 7% poc o gens. Pel que fa a la gestió de l’ajuntament, un 79% la valora entre un 5 i un 8 sobre 10, un 13% la suspèn i un 7% li dona l’excel·lent. Finalment, entre els enquestats, el 45% creu que l’ajuntament és poc o gens transparent, mentre que el 34% creu que ho hés molt o bastant.