“L’aprenentatge d’una llengua ha canviat moltíssim respecte fa uns anys”

Com ha estat l’evolució de l’Escola Oficial d’Idiomes a Igualada durant aquests 20 anys?

La valoració és molt positiva, penso que som un centre que ens hem anat adaptant a tots els canvis, i n’hi ha hagut molts. Pensa que jo, quan vaig començar aquí, anàvem amb el radiocasset a la classe, amb els diccionaris, i això ara no hi té res a veure. Tot el que és aprendre ha canviat, en general, i aprendre una llengua, doncs, també.

De quina manera?

Molta gent encara es pensa que estudiem gramàtica, que és el centre de les classes, i això ha canviat considerablement. Ara l’enfocament és més comunicatiu, competencial… Es tracta d’utilitzar la llengua com a vehicle de comunicació, i aquest vessant comunicatiu també és molt important, a banda de les estratègies comunicatives que es treballen, d’aprenentatge autònom de l’alumne, a “l’aprendre a aprendre”, que es diu, perquè la gent pugui desenvolupar després aquestes capacitats al llarg de tota la seva vida, i que els aprenents ho puguin aplicar amb les seves capacitats, les seves necessitats professionals, personals, interessos que puguin tenir… Després hi ha el vessant intercultural, que això ens ve també del Consell d’Europa. Nosaltres, com a escola pública, seguim també les polítiques del departament d’Educació. Aprendre una llengua no és només la gramàtica, implica moltes coses.

El fet de saber dues llengües, com ens passa als catalans, t’ajuda més a saber-ne una tercera o una quarta?

D’això n’hi ha estudis, i en principi jo crec que sí, perquè saber aprendre en general també t’ajuda a aprendre una llengua, perquè hi ha estratègies i processos que els fas servir a l’hora d’aprendre. Una persona que tingui una base més forta a nivell educatiu, que hagi estudiat més, sempre ho tindrà més fàcil. A més a més, és més enriquidor. També pensa que la motivació és molt important. Si tu estàs motivat i has après una llengua i veus què implica la satisfacció de quan pots anar a un lloc, poder parlar, o si tens familiars a l’estranger, et pots comunicar amb ells, aquesta motivació t’ajuda a l’autoestima.

De la mateixa manera que hi ha persones que tenen do de gents, n’hi ha també que tinguin do de llengües?

No hi ha dos estudiants que siguin iguals. Una persona pot tenir facilitat per diferents motius. Un pot ser per la motivació, com t’he dit. Si la tens molt forta, això ajuda moltíssim. Després també hi ha persones que poden tenir una capacitat intel·lectual gran, que també t’ajudarà. Perquè si tens més memòria, és molt important. Després hi ha persones que potser són més musicals. Jo també això crec que ajuda. Hi ha persones que es queden més amb les cançons, amb la música i amb el llenguatge. La pronunciació, l’entonació, el ritme, tot això també podria estar-hi relacionat. Nosaltres utilitzem a l’hora d’aprendre una llengua tot el coneixement que tenim.

Sembla que els joves, en general, tenen molt clar que és necessari tenir un bon nivell d’anglès. És així?

Jo crec que sí. Ha canviat molt respecte fa uns anys, i a més, aprendre la llengua no es pot separar d’aprendre la cultura. Vull dir que amb Netflix, o d’altres plataformes, amb les cançons, tot això és tot un altre món. La gent jove mira sèries, pel·lícules, i les miren en versió original. En altres països no està instaurat com aquí a Espanya i Catalunya, això de doblar les pel·lícules. A Portugal mateix, aquí al costat, es miren les pel·lícules en versió original, amb subtítols, i amb això, si ja comences d’una edat bastant primerenca, l’oïda ja se’t va acostumant.

Ensenyeu a Igualada anglès i alemany. Quin perfil d’alumne teniu?

Gent jove, gent que està buscant feina i necessita l’idioma, gent que ho fa perquè simplement vol aprendre un idioma més… Avui en dia aprendre un idioma, sobretot l’anglès, a moltes feines ja te’l demanen. No recomanaré una llengua sobre l’altra perquè jo penso que totes són igualment enriquidores i gratificant aprendre-les. Tampoc no hi ha un perfil d’alumne molt clar. Avui a xarxes com el Linkedin has de dir que saps anglès, però molta gent, clar, no se sent còmode amb això. Això també pot ser un motiu. També pot ser simplement per viatjar. L’anglès en aquest sentit és molt útil perquè pots anar a tot arreu. També volem oferir francès en un futur. Seria el que ens agradaria.

A partir de quina edat es pot venir a l’Escola Oficial? I quant temps es necessita per aprendre-la bé?

Per a l’anglès és a partir de 16 anys, i l’alemany a partir dels 14. A veure, aprendre una llengua requereix un esforç i una constància. Si estàs motivat no et costarà tant, perquè miraràs coses, llegiràs en la llengua… no te n’adones i estàs aprenent contínuament. Venir a classe t’ajuda a una mica aquesta constància, a tenir una mica d’obligació de ser-hi. Cal dedicar un cert mínim d’hores perquè interacciones amb altres persones a la classe. Avui hi ha moltes aplicacions i ara, amb això de la intel·ligència artificial, encara més recursos a internet, però la gent continua volent venir a classe i interactuar amb els companys. Sobre el temps que cal, doncs depèn d’on surtis. Si vens de l’institut, potser amb dos o tres anys ja pots arribar a tenir un nivell bastant alt. Si comences de zero, necessitaràs cinc o sis anys per tenir una competència bastant important en l’idioma. Ara bé, si fas cursos d’aquests d’una horeta a la setmana no n’hi ha prou, t’hi has de dedicar una mica més. Nosaltres fem classes que són bastant intenses, són dos dies a la setmana, dues hores i quart cada dia.

És cert que teniu llista d’espera?

No, no és així. Actualment no n’hi ha. És una antiga creença. Fa uns anys sí que n’hi havia hagut, però avui també hi ha més oferta, hi ha moltes acadèmies petites a tot arreu, i les coses han canviat.

Sembla que aviat canviareu de seu?

Nosaltres estem al costat de l’Ig-Nova provisionalment. Tenim el compromís de l’Ajuntament per traslladar-nos a l’antiga Teneria. Estem esperant anar allà perquè ens agradaria poder créixer. Sense poder tenir més espais, tenim una limitació. Si volem fer francès, necessitem més aules, i la idea és demanar-ho quan siguem a la nova seu.